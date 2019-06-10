В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию

Ранее в понедельник министр энергетики королевства, сопредседатель Российско-Саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих сообщил, что Саудовская Аравия ждет президента России с визитом в октябре 2019 года.

"Я могу подтвердить эту информацию. Действительно, такой визит готовится. Мы придаем большое значение этой подготовке, у нас партнерские, очень эффективные отношения с Саудовской Аравией. Продолжаем готовиться, сделаем соответствующее официальное заявление", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о возможном визите Путина в Саудовскую Аравию в октябре.