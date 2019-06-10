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РИА Новости

В Кремле подтвердили подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию

Вчера, 13:33
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что ведется подготовка визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию в октябре; Москва придает ей большое значение.
Ранее в понедельник министр энергетики королевства, сопредседатель Российско-Саудовской межправкомиссии Халид аль-Фалих сообщил, что Саудовская Аравия ждет президента России с визитом в октябре 2019 года.
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фали
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"Я могу подтвердить эту информацию. Действительно, такой визит готовится. Мы придаем большое значение этой подготовке, у нас партнерские, очень эффективные отношения с Саудовской Аравией. Продолжаем готовиться, сделаем соответствующее официальное заявление", - сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о возможном визите Путина в Саудовскую Аравию в октябре.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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