Путину в пятницу сообщили о деле журналиста Голунова, заявил Песков

"Кремль не может прокомментировать уголовное дело Голунова. Я могу лишь вам сказать, что о деле было доложено в Петербурге еще в пятницу президенту, было доложено о том, что это весьма резонансное дело", - заявил Песков в понедельник на просьбу прокомментировать уголовное дело против журналиста.