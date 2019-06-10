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РИА Новости

Путину в пятницу сообщили о деле журналиста Голунова, заявил Песков

Вчера, 13:33
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Кремле не комментируют задержание журналиста Ивана Голунова, но внимательно следят за деталями этого резонансного дела, президенту РФ Владимиру Путину доложили о нем еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Кремль не может прокомментировать уголовное дело Голунова. Я могу лишь вам сказать, что о деле было доложено в Петербурге еще в пятницу президенту, было доложено о том, что это весьма резонансное дело", - заявил Песков в понедельник на просьбу прокомментировать уголовное дело против журналиста.
"Кремль, как вы знаете, не имеет права комментировать дела, не будет это делать и на этот раз. Но, учитывая, что это дело весьма и весьма резонансное, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за всеми деталями", - добавил он.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
8 июня, 22:16
Голунов заявил, что готов сотрудничать со следствием
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Дело журналиста Ивана ГолуноваРоссияОбщество
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