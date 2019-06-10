Путину в пятницу сообщили о деле журналиста Голунова, заявил Песков

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Кремле не комментируют задержание журналиста Ивана Голунова, но внимательно следят за деталями этого резонансного дела, президенту РФ Владимиру Путину доложили о нем еще в пятницу, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Кремль не может прокомментировать уголовное дело Голунова. Я могу лишь вам сказать, что о деле было доложено в Петербурге еще в пятницу президенту, было доложено о том, что это весьма резонансное дело", - заявил Песков в понедельник на просьбу прокомментировать уголовное дело против журналиста.
"Кремль, как вы знаете, не имеет права комментировать дела, не будет это делать и на этот раз. Но, учитывая, что это дело весьма и весьма резонансное, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за всеми деталями", - добавил он.
8 июня, 22:16Голунов заявил, что готов сотрудничать со следствием