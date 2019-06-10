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РИА Новости

В Кремле обратили внимание на поправку МВД по делу журналиста Голунова

Вчера, 13:32
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В Кремле обратили внимание и приняли к сведению поправку МВД по фотографиям обысков по делу журналиста Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пескова спросили, как в Кремле оценивают работу полиции, которая "в первые часы после задержания известного журналиста дезинформировала общественность и высшие органы власти", опубликовав фотографии, которые не имели отношения к делу Голунова.
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
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Голунов в интервью после задержания рассказал о своих расследованиях
"Да, действительно, мы руководствовались той информацией, которая была опубликована МВД, и потом мы приняли к сведению ту поправку, которую также МВД опубликовал. В данном случае мы не можем руководствоваться какой-либо иной информацией, кроме как официальной информацией, которая поступает по линии соответствующих органов МВД", - сказал Песков журналистам.
Он еще раз подчеркнул, что в Кремле обратили внимание на те исправления, которые были позже опубликованы и исходят из того, что на повестке дня остаются ряд вопросов, которые нуждаются в прояснении.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Вчера, 10:39
Эксперты не нашли следов наркотиков на руках журналиста Голунова
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Голунов проверяется на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе", заявили в ГУ МВД.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с Голуновым. Обращения в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова направил СПЧ. Расследование по просьбе мэра Москвы Сергея Собянина взял под свой контроль московский главк МВД. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
9 июня, 23:39
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
МВД по Москве сообщило, что исследование установило, что часть найденных в квартире у Голунова наркотиков оказались кокаином массой более пяти граммов.
В МВД ответили на вопросы, возникшие у СМИ по задержанию журналиста, в том числе объяснили неразбериху с фотографиями по делу Голунова ошибкой сотрудника главка, по данному факту назначена служебная проверка. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый, остальные фотографии сделаны по другим адресам, где проходили обыски в рамках расследования деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется Голунов, отметили в МВД.
В МВД также опровергли заявления ряда СМИ о том, что при задержании полицейские избили Голунова. При этом заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева сообщала, что Голунов рассказал наблюдателям ОНК о том, что один полицейский ударил его в голову кулаком, а второй наступил на грудь.
В больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, также подтвердили, что медобследование не выявило ничего серьезного в его состоянии: ни переломов, ни трещин, только ссадину на спине и гематому в области глаза. По словам главврача медучреждения, нет никаких оснований для дальнейшего пребывания задержанного в госпитале.
По решению суда он был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Пескова слушать - себя не уважать. Много слов, а информации ноль.
10 июня, 14:10
Дмитрий Чехов
78000017
А чего, собственно, так раскричались-то? Что, журналист не может с наркотой повязаться, что-ли? Да запросто. Пусть разбираются. Докажут вину - под суд пусть идет, нет - ментам по шапке дать, как следует. А то что ты, прямо весь он такой хороший, а менты придираются к нему...Я вот шестой десяток на свете живу, меня ни разу менты не трогали и не находили у меня ничего. А почему? Да просто потому, что ничего у меня незаконного не было!
10 июня, 14:43
ssania.sam-aleck
29110050
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