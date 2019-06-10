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РИА Новости

ОНФ и Росприроднадзор будут вместе реализовывать поручение Путина

Вчера, 13:31
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСъезд Общероссийского народного фронта
Съезд Общероссийского народного фронта
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Съезд Общероссийского народного фронта. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Росприроднадзор во вторник подпишут соглашение о взаимодействии и выдадут первые удостоверения общественным экологическим инспекторам в рамках работы над поручением президента Владимира Путина, сообщил РИА Новости глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев.
В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ поручил ОНФ совместно с Росприроднадзором обеспечить действенный гражданский контроль в сфере обращения с отходами и опираться в этой работе на общественных экологических инспекторов. В апреле 2019 года руководитель исполкома ОНФ совместно с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой заявили о начале подготовки общественных инспекторов по контролю за "мусорной реформой".
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"В первую очередь мы решили обучить наших активистов Молодежки ОНФ, весной они активно участвовали в контроле за "мусорной реформой" и продолжают это делать... 11 июня тем, кто успешно прошёл обучение и сдал экзамен комиссии, мы будем вручать удостоверения общественных экологических инспекторов. Также во вторник мы планируем подписать соглашение о взаимодействии между Роспироднадзором и ОНФ, в котором прописаны меры системного взаимодействия между ведомством и гражданскими активистами в области охраны окружающей среды", - рассказал Развожаев РИА Новости.
Глава исполкома ОНФ добавил, что с 2 по 7 июня в "Школе общественных инспекторов", созданной совместно ОНФ и Росприроднадзором, работали преподаватели из Казанского университета. По словам Развожаева, обучение прошли 192 активиста.
Как уточнили РИА Новости в ОНФ, программа обучения инспекторов включала обзорный курс по экологическим дисциплинам и темам, предусмотренным приказом Минприроды. Среди таких тем, в том числе: обучение правам общественных инспекторов по охране окружающей среды, видам и признакам административных правонарушений в области экологии; обучение содержанию госпрограмм по охране объектов животного мира и среды их обитания, а также основам экологических знаний, необходимых для участия в работе по экологическому просвещению.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
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Путин: ОНФ должен контролировать решение проблем с утилизацией мусора
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