ОНФ и Росприроднадзор будут вместе реализовывать поручение Путина

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) и Росприроднадзор во вторник подпишут соглашение о взаимодействии и выдадут первые удостоверения общественным экологическим инспекторам в рамках работы над поручением президента Владимира Путина, сообщил РИА Новости глава исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию президент РФ поручил ОНФ совместно с Росприроднадзором обеспечить действенный гражданский контроль в сфере обращения с отходами и опираться в этой работе на общественных экологических инспекторов. В апреле 2019 года руководитель исполкома ОНФ совместно с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой заявили о начале подготовки общественных инспекторов по контролю за "мусорной реформой".

"В первую очередь мы решили обучить наших активистов Молодежки ОНФ, весной они активно участвовали в контроле за "мусорной реформой" и продолжают это делать... 11 июня тем, кто успешно прошёл обучение и сдал экзамен комиссии, мы будем вручать удостоверения общественных экологических инспекторов. Также во вторник мы планируем подписать соглашение о взаимодействии между Роспироднадзором и ОНФ, в котором прописаны меры системного взаимодействия между ведомством и гражданскими активистами в области охраны окружающей среды", - рассказал Развожаев РИА Новости.

Глава исполкома ОНФ добавил, что с 2 по 7 июня в "Школе общественных инспекторов", созданной совместно ОНФ и Росприроднадзором, работали преподаватели из Казанского университета. По словам Развожаева, обучение прошли 192 активиста.