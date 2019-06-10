Папа Римский надеется, что жители Украины обретут мир

ВАТИКАН, 10 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск заявил в понедельник, что не забывает об Украине, и выразил надежду на то, что жители этой страны обретут мир.

"Я не забываю об Украине, чтобы ее жители смогли обрести мир", - сказал понтифик, принимая в Апостольском дворце участников ассамблеи религиозной организации Roaco, которая занимается оказанием помощи Восточным католическим церквям.

В этой связи папа Франциск напомнил о своей инициативе по организации сбора пожертвований среди всех католиков Европы в пользу пострадавших в результате украинского конфликта, который состоялся весной 2016 года. По его словам, так он попытался "умягчить раны, вызванные конфликтом".