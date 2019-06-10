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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Папа Римский надеется, что жители Украины обретут мир

Вчера, 13:28
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Папа Римский Франциск. Архивное фото
ВАТИКАН, 10 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск заявил в понедельник, что не забывает об Украине, и выразил надежду на то, что жители этой страны обретут мир.
"Я не забываю об Украине, чтобы ее жители смогли обрести мир", - сказал понтифик, принимая в Апостольском дворце участников ассамблеи религиозной организации Roaco, которая занимается оказанием помощи Восточным католическим церквям.
В этой связи папа Франциск напомнил о своей инициативе по организации сбора пожертвований среди всех католиков Европы в пользу пострадавших в результате украинского конфликта, который состоялся весной 2016 года. По его словам, так он попытался "умягчить раны, вызванные конфликтом".
Папа Франциск неоднократно призывал к примирению на Украине. В мае он заверил, что непрестанно просит Бога "наполнить любовью и спокойствием сердца украинцев и даровать всей стране мир".
Папа римский Франциск
9 июня, 13:56
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религияРелигия и мировоззрениеПапа РимскийУкраина
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