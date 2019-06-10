В МИД Ирана подчеркнули особое значение отношений Москвы и Тегерана

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отношения России и Ирана имеют особое значение в условиях политического и санкционного давления на обе страны со стороны США, заявил помощник министра иностранных дел Ирана по особым политическим делам Али Аскар Хаджи.

"У нас состоялась очень хорошая встреча в Астане, мы с вами обсуждали изменения, происходящие в регионе. Сегодня тоже надеюсь, что будет очень хорошая встреча и мы продолжим тот разговор, который состоялся между нами", - заявил он на встрече с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.

Он добавил, что "отношения между нашими странами и, в частности, в нынешних условиях под давлением США, а также тех незаконных санкций, которые они вводят против России и Ирана, эти отношения приобретают очень важное значение".

"Хотел бы выразить признательность России за те действия, которые правительство РФ предпринимает по отношению к тем незаконным действиям, которые предпринимают США", - отметил Аскар Хаджи.

Он выразил надежду, что консультации будут способствовать развитию мира на глобальным и региональном уровнях и борьбе с терроризмом.

В свою очередь, Вершинин заявил, что Москва считает "очень важным укрепление диалога и взаимодействия с иранской стороной по актуальным вопросам региональной повестки дня и другим актуальным международным вопросам, в том числе с учетом их рассмотрения в Совете безопасности ООН и на генассамблее ООН".

Дипломат отметил, что Россия и Иран в своих внешнеполитических курсах основываются на принципе уважения устава ООН, суверенитета других стран и права самостоятельно определять и решать свое будущее развитие, в том числе в регионе Ближнего Востока.