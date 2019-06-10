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РИА Новости

Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие

Вчера, 13:24
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© AP Photo / Adrian Dennis, pool Британский принц Филипп, супруг Елизаветы II
Британский принц Филипп, супруг Елизаветы II
© AP Photo / Adrian Dennis, pool
ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости, Мария Табак. Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.
День рождения герцога Эдинбургского будет ознаменован в полдень артиллерийским салютом в лондонском Гайд-парке, и этим публичная часть празднований ограничится. Многочисленные родственники (у принца Филипа и королевы четверо детей, восемь внуков и восемь правнуков), между тем, уже начали поздравлять герцога Эдинбургского с днем рождения в социальных сетях.
"Счастливого 98-го дня рождения герцогу Эдинбургскому", - гласит пост в Twitter Кларенс-хауса – официальной резиденции наследника престола принца Чарльза и его супруги Камиллы. К поздравлению прилагается фотография 1951 года, на которой запечатлен принц Филип с маленьким Чарльзом.
Свои фотографии с именинником вывесили будущий король и королева – герцог и герцогиня Кембриджские.
Несмотря на то, что в 2017 году принц Филип отошел от официальных дел, он периодически появляется на публике. За последний год с небольшим он, в том числе, посетил три свадьбы: своего внука принца Гарри, своей внучки принцессы Эжени и дочери двоюродного брата королевы принца Майкла Кентского леди Габриэлы Виндзор.
Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп прибыли на скачки Royal Ascot в Аскоте
4 мая 2017, 15:41
Рекордсмен королевских кровей принц ФилиппВ четверг стало известно, что супруг королевы Елизаветы II принц Филипп намерен отказаться от своих королевских обязанностей и общественной деятельности. Рекордсмен королевских кровей - в фотоленте Ria.ru.
Однако нынешний год был отмечен для принца Филипа не только радостными событиями: супруг королевы стал участником серьезного ДТП, в результате которого незначительные травмы получили две женщины. После инцидента принц извинился перед пострадавшими и добровольно сдал свои водительские права. Вскоре после этого его, правда, все равно видели за рулем автомобиля неподалеку от Виндзорского замка, но, по британским законом, для вождения на своей частной территории права не требуются.
Принц Филип, как и его супруга, за свою долгую жизнь успел поставить немало рекордов. Он самое продолжительное время в британской истории остается консортом (консорт – это супруг или супруга правящего короля или королевы), он поставил рекорд продолжительности жизни среди всех членов британской королевской семьи за всю историю. Наконец, в 2017 году принц Филип и его супруга Елизавета Вторая отметили 70-летие свадьбы. Дожить до такой цифры никому до них в королевской семье не удавалось.
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принц Филипп, герцог ЭдинбургскийЕлизавета IIВеликобританияВ мире
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