Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие

ЛОНДОН, 10 июн – РИА Новости, Мария Табак. Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.

День рождения герцога Эдинбургского будет ознаменован в полдень артиллерийским салютом в лондонском Гайд-парке, и этим публичная часть празднований ограничится. Многочисленные родственники (у принца Филипа и королевы четверо детей, восемь внуков и восемь правнуков), между тем, уже начали поздравлять герцога Эдинбургского с днем рождения в социальных сетях.

"Счастливого 98-го дня рождения герцогу Эдинбургскому", - гласит пост в Twitter Кларенс-хауса – официальной резиденции наследника престола принца Чарльза и его супруги Камиллы. К поздравлению прилагается фотография 1951 года, на которой запечатлен принц Филип с маленьким Чарльзом.

Свои фотографии с именинником вывесили будущий король и королева – герцог и герцогиня Кембриджские.

Несмотря на то, что в 2017 году принц Филип отошел от официальных дел, он периодически появляется на публике. За последний год с небольшим он, в том числе, посетил три свадьбы: своего внука принца Гарри, своей внучки принцессы Эжени и дочери двоюродного брата королевы принца Майкла Кентского леди Габриэлы Виндзор.

Однако нынешний год был отмечен для принца Филипа не только радостными событиями: супруг королевы стал участником серьезного ДТП, в результате которого незначительные травмы получили две женщины. После инцидента принц извинился перед пострадавшими и добровольно сдал свои водительские права. Вскоре после этого его, правда, все равно видели за рулем автомобиля неподалеку от Виндзорского замка, но, по британским законом, для вождения на своей частной территории права не требуются.