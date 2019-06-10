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РИА Новости

В Петербурге будут судить охранника вуза, который бросил кошку об пол

Вчера, 13:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении охранника Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени Пушкина под Петербургом, ударившего бездомную кошку об кафельный пол, сообщает в понедельник городское надзорное ведомство.
Ранее в апреле администрация ЛГУ сообщала, что проведет проверку инцидента в общежитии вуза, где охранник жестоко обошелся с кошкой. Руководство вуза также сообщало, что категорически осуждает действия охранника и не допустит повторения подобных "шокирующих инцидентов".
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"Дознанием по делу установлено, что обвиняемый... работая в должности охранника ЧОП "Топаз", в помещении коридора ЛГУ имени А. С. Пушкина с целью причинения боли схватил бездомную кошку рыжего цвета, после чего с силой бросил ее об кафельный пол. Своими действиями он причинил боль и страдания животному, что повлекло его увечье", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как уточняет ведомство, мужчина обвиняется по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, повлекшее его увечье".
Уголовное дело направлено в Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу, информирует прокуратура.
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