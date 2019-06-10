В Петербурге будут судить охранника вуза, который бросил кошку об пол

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении охранника Ленинградского государственного университета (ЛГУ) имени Пушкина под Петербургом, ударившего бездомную кошку об кафельный пол, сообщает в понедельник городское надзорное ведомство.

Ранее в апреле администрация ЛГУ сообщала, что проведет проверку инцидента в общежитии вуза, где охранник жестоко обошелся с кошкой. Руководство вуза также сообщало, что категорически осуждает действия охранника и не допустит повторения подобных "шокирующих инцидентов".

"Дознанием по делу установлено, что обвиняемый... работая в должности охранника ЧОП "Топаз", в помещении коридора ЛГУ имени А. С. Пушкина с целью причинения боли схватил бездомную кошку рыжего цвета, после чего с силой бросил ее об кафельный пол. Своими действиями он причинил боль и страдания животному, что повлекло его увечье", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как уточняет ведомство, мужчина обвиняется по статье "Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, повлекшее его увечье".