Эксперт назвал человеческие ошибки причиной утечки данных клиентов банков

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Утечка данных клиентов ОТП-Банка, Альфа-банка и "Хоум Кредит Банка", скорее всего, произошла из-за человеческих ошибок, а не в результате кибератаки; такие инциденты широко распространены, прокомментировал РИА Новости антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Денис Легезо.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что данные клиентов ОТП-Банка, Альфа-банка и "Хоум Кредит Банка" оказались в открытом доступе. По данным издания, в общей сложности базы содержат данные примерно 900 тысяч россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации по-прежнему актуальна.

"Что касается происхождения данных, то здесь детали нам не известны, но скорее всего, дело в человеческом факторе, а не в технической атаке на организации", - сказал Легезо.

"К сожалению, такие утечки распространены, даже в публичной сфере месяца не проходит без подобных случаев разного масштаба. А это далеко не все инциденты", - отметил эксперт.

По его словам, мошенники могут использовать такую информацию для массовых обзвонов клиентов банков.