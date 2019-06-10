Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T13:19Z
https://ria.ru/20190610/1555440077.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Эксперт назвал человеческие ошибки причиной утечки данных клиентов банков

Вчера, 13:19
269
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Утечка данных клиентов ОТП-Банка, Альфа-банка и "Хоум Кредит Банка", скорее всего, произошла из-за человеческих ошибок, а не в результате кибератаки; такие инциденты широко распространены, прокомментировал РИА Новости антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Денис Легезо.
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что данные клиентов ОТП-Банка, Альфа-банка и "Хоум Кредит Банка" оказались в открытом доступе. По данным издания, в общей сложности базы содержат данные примерно 900 тысяч россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации по-прежнему актуальна.
"Что касается происхождения данных, то здесь детали нам не известны, но скорее всего, дело в человеческом факторе, а не в технической атаке на организации", - сказал Легезо.
"К сожалению, такие утечки распространены, даже в публичной сфере месяца не проходит без подобных случаев разного масштаба. А это далеко не все инциденты", - отметил эксперт.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Вчера, 12:22
Роскомнадзор прокомментировал сообщения об утечке личных данных россиян
По его словам, мошенники могут использовать такую информацию для массовых обзвонов клиентов банков.
Представитель "Хоум Кредит Банка" опроверг РИА Новости утечку базы данных клиентов банка, ОТП-Банк также не зафиксировал утечки персональной информации о его клиентах. В пресс-служба Альфа-банка сообщили, что банк проводит проверку.
020020
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Банковская карта
Эксперты дали рекомендации по защите банковских данных от мошенников
РИА
Новости
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор прокомментировал сообщения об утечке личных данных россиян
Вывеска Альфа-банка
Альфа-банк проводит проверку в связи с утечкой в сеть данных россиян
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию Владимир Бурматов. Архивное фото
Депутат назвал отказ от пластика для России неизбежностью
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 10 июня 2019
Лавров: Запад пытается "отползти" от фактов по инциденту с химоружием в САР
Автобусы ГУП «Мосгортранс». Архивное фото
В Москве объяснили, почему нельзя ввести бесплатный общественный транспорт
Премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
Премьер Индии рассчитывает встретиться с Путиным на саммите ШОС
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова подготовит спецдоклад по итогам проверки детских лагерей
В Свердловской области бойцовая собака укусила за ногу ребенка
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, на заседании Никулинского суда города Москвы. 8 июня 2019
Союз журналистов Петербурга и Ленобласти обеспокоен ситуацией с Голуновым
"ОТП Банк" не зафиксировал утечку данных своих клиентов
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров заявил о большом количестве оружия западного производства в Идлибе
В Петербурге будут судить охранника вуза, который бросил кошку об пол
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
Волин прокомментировал консолидацию журналистов после задержания Голунова
Участники пленарного заседания XI международного IT-форума с участием стран ШОС и БРИКС в Ханты-Мансийске. 10 июня 2019
"Чиновники скоро будут не нужны": эксперты обсудили цифровое будущее России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:24Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
12:18В Женеве Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
12:16Путин во вторник встретится с Мантуровым
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
11:55В ДНР семь сел остались без света из-за обстрела ВСУ
Лента новостейМолния