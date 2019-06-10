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РИА Новости

Хайко Маас: ЕС попытается поддержать Иран после выхода США из сделки

Вчера, 13:18
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас надеется, что европейские страны смогут в рамках своих возможностей компенсировать выход США из соглашения по иранской ядерной программе.
"Мы и другие европейские государства пытаемся создать возможности поддержать экономическую деятельность в Иране. Мы разработали механизм расчетов под названием INSTEX, он должен быть операционализирован", - заявил Маас во время совместной пресс-конференции с иранским коллегой Джавадом Зарифом в Тегеране.
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"Конечно, мы обсуждали, как далее могут обстоять дела с СВПД. Было сказано, что ожидается от нас. Я в особенности объявил, что мы инициировали (механизм расчетов - ред.) и ближайшие недели собираемся операционализировать его. Я надеюсь, что вовсе не дойдет до того, чтобы говорить о времени после СВПД. Если все стороны будут придерживаться соглашения и мы в рамках ЕС приложим усилия, чтобы в рамках наших возможностей компенсировать выход США также новыми инициативами, надеюсь, что в целом соглашение будет сохранено", - отметил он.
Трансляцию пресс-конференции вело иранское телевидение.
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход американских санкций было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.
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Восьмого мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда добровольно принятых в рамках СВПД обязательств - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
При этом на следующем этапе, в случае если страны-члены ядерной сделки не обеспечат интересы Ирана за указанный срок, Тегеран заявил о готовности приостановить модернизацию реактора в Араке, что являлось частью СВПД, и отказаться от ограничений в уровне обогащения урана.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануГерманияИранСША
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