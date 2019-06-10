"Страж Галактики" Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера

"Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед Богом, нашими семьями и теми, кого мы любим. Это было интимно, трогательно и эмоционально. Мы благодарны нашим семьям и друзьям, которые были рядом", - написал Крис Прэтт в своем Инстаграме.