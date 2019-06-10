"Страж Галактики" Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американский актер Крис Прэтт, известный по фильмам "Стражи Галактики", женился на старшей дочери Арнольда Шварценеггера, писательнице Кэтрин Шварценеггер.
"Вчера был лучший день в нашей жизни! Мы стали мужем и женой перед Богом, нашими семьями и теми, кого мы любим. Это было интимно, трогательно и эмоционально. Мы благодарны нашим семьям и друзьям, которые были рядом", - написал Крис Прэтт в своем Инстаграме.
Церемония состоялась на ранчо Сан-Исидро в Монтесито (штат Калифорния). Молодоженов пришли поздравить герои из фильма "Стражи Галактики", режиссер Джеймс Ганн, актер Роб Лоу и другие, сообщает издание E!
Крис Прэтт начал встречаться с Кэтрин Шварценеггер в 2018 году. До этого актер восемь лет состоял в браке с актрисой Анной Фэрис, с которой у Прэтта есть общий шестилетний сын Джек.
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