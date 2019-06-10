Курганские власти не знают о предложении объединиться с Тюменской областью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн – РИА Новости. Правительство Курганской области не располагает информацией о том, что врио главы региона Вадим Шумков якобы предлагал объединить Курганскую и Тюменскую области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

Власти Тюменской области о предложении врио главы региона ничего не знают, сообщила начальник пресс-центра правительства Жанна Чумакова. "У нас нет такой информации. Ничего про это не слышали", – сказала собеседница агентства. Пресс-секретарь Шумкова Павел Поперешниченко отказался от комментариев.