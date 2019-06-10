"Чиновники скоро будут не нужны": эксперты обсудили цифровое будущее России

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июня - РИА Новости. Крупный международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС открылся 10 июня в Ханты-Мансийске. Представители международного сообщества и органов государственной власти обсуждают вопросы цифровой трансформации в России и в мире. Ведущие эксперты едины во мнении, что необходимо повышать цифровую грамотность и стимулировать граждан к взаимодействию с цифровой средой.

В связи с этим губернатор Ханты-Мансийского округа - Югры Наталья Комарова поделилась некоторыми наработками, которые в настоящее время реализуются в регионе. В частности, речь идет о внедрении в рамках Национального проекта "Здоровье" интегрированных медицинских электронных карт. По ее словам, сервис позволит наблюдать за здоровьем каждого жителя Югры, объединять все медицинские обследования, давать персональные рекомендации и пр.

Кроме того, как подчеркнула губернатор, в регионе продолжается совершенствование качества оказания государственных услуг в электронном виде. Так, разработана нейронная сеть "Vika" (виртуальный интеллект). "Хорошая девочка", - заверила Наталья Комарова, добавив, что в 2026 году нейронная сеть заменит чиновника при коммуникации с живым человеком. "Чиновники добровольно, но делегируют свои полномочия системе искусственного интеллекта, с чиновниками можно расстаться", - отметила она, подчеркнув, что нейронная сеть станет единым и доступным окном связи граждан с властью. Для себя губернатор не сделала исключения: "я думаю, что такой работы, как губернатор, быть не должно".

Вместе с тем, как подчеркнула Наталья Комарова, нужно создавать такие условия, чтобы у человека всегда был выбор, необходимо искать гармоничные решения. "Любая новая идея несет риски. Нельзя допустить, чтобы правила "писались кровью", - отметила она, призвав правильно квалифицировать угрозы. "С одной стороны, мы стараемся, чтобы дети были конкурентоспособными. В 22 школах регионах внедряется платформа "Образование 4.0", мы рассчитываем на хороший эффект получения нашими детьми новых знаний. С другой стороны, ребенок в цифровом мире беззащитен, зачастую он даже не может научиться ценить собственную жизнь", - посетовала губернатор.

О новых возможностях и рисках цифровизации говорил и председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" Евгений Кузьмин. " Новые технологии объединяют людей, облегчают их коммуникацию. Параллельно педагоги во всем мире жалуются на то, что студенты плохо владеют родным языком, плохо выражают свои мысли", - отметил спикер, добавив, что коммуникация отлажена технически, но сама она "скукоживается". "Мы смотрим на научный прогресс с точки зрения того, куда идем, и вот именно здесь начинаются очень осторожные разговоры. Искусственный интеллект сулит огромное количество позитивных изменений, но это неизвестный мир. Нам нужно заглядывать в него со стороны разных наук, синтезировать знания", - сказал эксперт, добавив, что пока человечество проводит очень мало подобной работы.

"Хотим мы этого или не хотим, но людям придется менять образ жизни. Далеко не все люди мечтают попасть в "счастливый" цифровой мир, который видят футуристы и фантасты", - заявил в своем выступлении руководитель аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко. В связи с этим, по его мнению, важно научиться не только двигаться вперед, вводя новые формы, но и сделать так, чтобы люди, которые не хотят оказаться в цифровом мире, имели бы равные возможности для успешной жизни. Он привел данные некоторых опросов, согласно которым 10 процентов населения никогда не захочет перейти на электронное взаимодействие. "Главный риск для государства - не скатиться в крайности", - отметил он.

Директор департамента цифрового развития Торгово-Промышленной палаты РФ Владимир Маслов призвал участников форума не только обсуждать проблемы цифровизации, но и представлять готовые решения.

В деловой программе запланировано более 30 мероприятий, на которых будут обсуждаться вопросы цифрового государственного управления, "умных городов", информационной безопасности, внедрения цифровых технологий в здравоохранении, образовании, культуре, нефте- и газодобыче.

В рамках форума состоится международная конференция "Информация и коммуникация в цифровую эпоху: явные и неявные воздействия", которая соберет ученых из 35 стран, представляющих все континенты и разные дисциплины.

В этом году впервые на IT-Форуме пройдет Международная конференция #EdCrunch Ugra, где планируется обсудить вопросы использования передовых цифровых технологий в сфере образования.

Кроме того, на площадках IT-Форума пройдут мероприятия при поддержке и участии ТПП России, блок мероприятий по направлению "Подготовка кадров для цифровой экономики". Параллельно будет работать выставка "Цифровые технологии для всех", на которой компании представят IT-технологии из самых разных областей.