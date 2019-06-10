Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T13:11Z
https://ria.ru/20190610/1555439364.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149727/31/1497273155_0:78:1501:922_1036x0_80_0_0_57f2e251bbf370b2bd5de0a6bea2b415.jpg
РИА Новости

В Москве объяснили, почему нельзя ввести бесплатный общественный транспорт

Вчера, 13:11
1568
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтобусы ГУП «Мосгортранс». Архивное фото
Автобусы ГУП «Мосгортранс». Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Решение властей Таллина, которые ввели бесплатный проезд на общественном транспорте, было обусловлено налоговой выгодой, сравнивать Москву со столицей Эстонии в этом плане нельзя, рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире спросил у Ликсутова, почему Москва не может пойти по пути Эстонии и ввести бесплатный общественный транспорт.
"Таллин и Москву сравнивать нельзя, потому что в Таллине живет меньше 550 тысяч человек. Это решение не транспортное, оно налоговое. Во-первых, были выборы и предыдущий мэр, на мой взгляд, принял популистическое решение, но оказалось, что оно имеет хороший налоговый потенциал", - сказал Ликсутов.
Он отметил, что в Таллине на льготу бесплатного проезда могут рассчитывать только местные жители. И после введения подобного решения граждане, которые жили на границе с городом, стали прописываться в самом городе, благодаря чему вошли в число налогоплательщиков Таллина.
"Город получил поступления, там рост около 15%, это огромные деньги. Важно понимать, что в Таллине появилось всего 3% новых пассажиров, это эффект, который получила транспортная система. С транспортного эффекта это немного, это погрешность, по сути", - заключил заммэра.
Новые российские трамваи Витязь-М в трамвайном депо имени Баумана в Москве
5 апреля, 14:19
"Мосгортранс" ответил на упреки из-за иронических постов в Twitter
21020211
Обсудить 1
Максим ЛиксутовЕвгений РойзманМоскваОбщество
Рекомендуем
Москва
Вопрос о платном въезде в центр Москвы должны решать жители, заявил заммэра
РИА
Новости
Вид Анкары
Турция обещала ответить на попытку ареста экипажа ее бурового судна у Кипра
Вид на строящийся район в городе Геленджике
В Геленджике задержали криминального авторитета
Антон Силуанов на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Лента
новостей
Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания
Добыча сланцевой нефти в США может быть остановлена
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
Главный онколог России сообщил об увеличении числа больных раком IV степени
Логотипы Google, Facebook и Amazon
Стал известен самый дорогой бренд в мире
Первый заместитель председателя комитета ГД по образованию Владимир Бурматов. Архивное фото
Депутат назвал отказ от пластика для России неизбежностью
Алексей Сафиулин
Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
В офисе Сбербанка
Получить переведенные через Сбербанк наличные можно по секретному коду
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 10 июня 2019
Лавров: Запад пытается "отползти" от фактов по инциденту с химоружием в САР
Опрос показал пятерку лидеров парламентского рейтинга на Украине
Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве
В Москве во вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности
В Москве санитарный вертолет эвакуировал упавшего с высоты ребенка
Александр Грушко
Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:26Путин в курсе происходящего с Голуновым, сообщил Песков
12:24Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
12:18В Женеве Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
12:16Путин во вторник встретится с Мантуровым
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
12:09Полиция опровергла данные о гибели ученика в ходе драки в чеченской школе
12:08Росморречфлот рассказал о ситуации в порту Махачкалы после ЧП на танкере
12:07Косачев рассказал, зачем США нужны разговоры о "сдерживании" России
12:07Грушко назвал условие, при котором Россия заплатит взнос в Совет Европы
12:06Грушко назвал способ укрепления стабильности в Черном море
12:03В редакции "Областной газеты" в Екатеринбурге проводится плановая проверка
12:02В Литве увидели угрозу утечки в Россию интернет-запросов жителей
11:58Гитаристу группы "Бахыт-компот" запретили въезд на Украину на три года
11:58Умер участник проекта "Голос" Алексей Сафиулин
11:57Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный"
Лента новостейМолния