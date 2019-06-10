В Москве объяснили, почему нельзя ввести бесплатный общественный транспорт

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Решение властей Таллина, которые ввели бесплатный проезд на общественном транспорте, было обусловлено налоговой выгодой, сравнивать Москву со столицей Эстонии в этом плане нельзя, рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в эфире спросил у Ликсутова, почему Москва не может пойти по пути Эстонии и ввести бесплатный общественный транспорт.

"Таллин и Москву сравнивать нельзя, потому что в Таллине живет меньше 550 тысяч человек. Это решение не транспортное, оно налоговое. Во-первых, были выборы и предыдущий мэр, на мой взгляд, принял популистическое решение, но оказалось, что оно имеет хороший налоговый потенциал", - сказал Ликсутов.

Он отметил, что в Таллине на льготу бесплатного проезда могут рассчитывать только местные жители. И после введения подобного решения граждане, которые жили на границе с городом, стали прописываться в самом городе, благодаря чему вошли в число налогоплательщиков Таллина.