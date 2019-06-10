Суд признал полковника Захарченко виновным по всем пунктам обвинения

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник признал скандально известного полковника Дмитрия Захарченко виновным по всем пунктам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Во-первых, как установил суд, борец с коррупцией в составе группы лиц получил от ресторатора Меди Дусса взятку в 800 тысяч долларов.

Во-вторых, тот же Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти 3 миллиона рублей.

В-третьих, выяснил суд, Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.