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РИА Новости

Суд признал полковника Захарченко виновным по всем пунктам обвинения

Вчера, 13:08
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник признал скандально известного полковника Дмитрия Захарченко виновным по всем пунктам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во-первых, как установил суд, борец с коррупцией в составе группы лиц получил от ресторатора Меди Дусса взятку в 800 тысяч долларов.
Во-вторых, тот же Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти 3 миллиона рублей.
В-третьих, выяснил суд, Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.
Наказание будет названо позднее. Обвинение требует приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии и штрафу в 494,9 миллиона рублей. Сам полковник считает себя невиновным.
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