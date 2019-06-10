Суд признал полковника Захарченко виновным по всем пунктам обвинения

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Пресненский суд Москвы в понедельник признал скандально известного полковника Дмитрия Захарченко виновным по всем пунктам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Во-первых, как установил суд, борец с коррупцией в составе группы лиц получил от ресторатора Меди Дусса взятку в 800 тысяч долларов.
Во-вторых, тот же Дусс по требованию Захарченко оформил ему скидочную карту в свои рестораны, которая позволила полковнику сэкономить почти 3 миллиона рублей.
В-третьих, выяснил суд, Захарченко "совершил действия по препятствованию следствию": рассказал руководству Нота-банка о готовящихся обысках.
Наказание будет названо позднее. Обвинение требует приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии и штрафу в 494,9 миллиона рублей. Сам полковник считает себя невиновным.
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