Опрос показал пятерку лидеров парламентского рейтинга на Украине

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Пятерка партий-лидеров, которые баллотируются на выборы в Верховную раду Украины пока остается неизменной, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

"Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то получим результаты, согласно которым сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 5 партий: 48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа"; 11,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь"; 8,1% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте.

Четвертую позицию занимает партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (7,8%), а на пятом месте политсила украинского певца Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%). Рейтинг остальных партий составил менее 5%.

Исследование проводилось с 26 мая по 7 июня по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 2021 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.