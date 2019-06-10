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РИА Новости

Опрос показал пятерку лидеров парламентского рейтинга на Украине

Вчера, 13:08
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Пятерка партий-лидеров, которые баллотируются на выборы в Верховную раду Украины пока остается неизменной, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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"Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то получим результаты, согласно которым сейчас пройти в парламент наибольшие шансы имеют 5 партий: 48,5% проголосовали бы за партию "Слуга народа"; 11,8% - за партию "Оппозиционная платформа - За Жизнь"; 8,1% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте.
Четвертую позицию занимает партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (7,8%), а на пятом месте политсила украинского певца Святослава Вакарчука "Голос" (5,6%). Рейтинг остальных партий составил менее 5%.
Исследование проводилось с 26 мая по 7 июня по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 2021 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.
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Ранее социологическая группа "Рейтинг" публиковала результаты аналогичного опроса, тогда из тех, кто намерен голосовать, и определился с симпатиями, 48,2% избирателей поддерживали "Слугу народа", 10,7% опрошенных проголосовали бы за "Оппозиционную платформу – За жизнь", а рейтинг "Европейской Солидарности" составлял 7,8%.
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