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РИА Новости

Фурсенко озвучил имена лауреатов госпремии 2018 года в области науки

Вчера, 13:08
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСоветник президента РФ по культуре Владимир Толстой и помощник президента РФ Андрей Фурсенко во время объявления лауреатов Госпремии 2018 года в Москве
Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой и помощник президента РФ Андрей Фурсенко во время объявления лауреатов Госпремии 2018 года в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лауреатами государственной премии РФ 2018 года в области науки и технологий стали, в частности, профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик РАН Владислав Пустовойтов, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, сообщил на пресс-брифинге помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
Премию за создание фундаментальных основ и инструментальных решений проблем регистрации гравитационных волн присудили доктору физико-математических наук, профессору МГУ Валерию Митрофанову, доктору физико-математических наук, академику РАН Владиславу Пустовойту, доктору физико-математических наук, замдиректору по научной работе Института прикладной физики РАН Ефиму Хазанову.
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Ученые предложили приоритетные фундаментальные идеи и реализовали ряд инструментальных решений, которые позволили впервые осуществить непосредственную регистрацию гравитационных волн.
За выдающийся вклад в востоковедение (арабистика и исламоведение) награду присудили научному руководителю Института востоковедения РАН Виталию Наумкину, чьи исследования вносят значительный вклад в развитие социальных и гуманитарных наук.
Лауреатами премии за научное обоснование и внедрение в клиническую практику новой концепции снижения заболеваемости и смертности у пациентов со стенотическими заболеваниями трахеи стали доктор медицинских наук, главврач Научно-исследовательского института - краевой клинической больницы №1 имени профессора Очаповского Минздрава Краснодарского края Владимир Порханов, заведующий хирургическим торакальным отделением Университетской клинической больницы №1 медуниверситета имени Сеченова Владимир Паршин и научный руководитель Российского научного центра рентгенорадиологии Минздрава РФ Владимир Харченко.
Разработанные коллективом методы были апробированы в ведущих российских медучреждениях и показали свою состоятельность.
По традиции награждение лауреатов премии пройдет в Кремле 12 июня в День России.
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Андрей ФурсенкоРоссияРИА Наука
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