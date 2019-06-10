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РИА Новости

Композитора Родиона Щедрина наградят госпремией

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРодион Щедрин
Родион Щедрин
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Родион Щедрин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2018 года стал композитор Родион Щедрин, сообщил на пресс-брифинге в понедельник советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.
"Премия присуждается с 2006 года. Только 11 человек становились лауреатами премии... В этом году список пополнится еще одним именем. Указом президента РФ сегодня государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена композитору Родиону Константиновичу Щедрину", — сказал Толстой.
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Щедрин является автором семи опер, пяти балетов, трех симфоний и множества других музыкальных произведений, в том числе композиций к фильмам и театральным постановкам.
Его вклад в мировую культуру уникален, сочинения, написанные им, отличаются самобытностью, глубоким чувством драмы и блестящим остроумием.
"Его можно назвать послом русской музыки в мире", — отметил Толстой.
Произведения Щедрина на протяжении более чем 60 лет входят в репертуар выдающихся музыкантов и оркестров, они исполняются га главных мировых сценах.
По традиции награждение лауреатов премии пройдет в Кремле 12 июня в День России.
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Владимир ТолстойРодион ЩедринРоссия
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