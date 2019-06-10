Композитора Родиона Щедрина наградят госпремией

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Лауреатом Государственной премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2018 года стал композитор Родион Щедрин, сообщил на пресс-брифинге в понедельник советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.

"Премия присуждается с 2006 года. Только 11 человек становились лауреатами премии... В этом году список пополнится еще одним именем. Указом президента РФ сегодня государственная премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности присуждена композитору Родиону Константиновичу Щедрину", — сказал Толстой.

Щедрин является автором семи опер, пяти балетов, трех симфоний и множества других музыкальных произведений, в том числе композиций к фильмам и театральным постановкам.

Его вклад в мировую культуру уникален, сочинения, написанные им, отличаются самобытностью, глубоким чувством драмы и блестящим остроумием.

"Его можно назвать послом русской музыки в мире", — отметил Толстой.

Произведения Щедрина на протяжении более чем 60 лет входят в репертуар выдающихся музыкантов и оркестров, они исполняются га главных мировых сценах.