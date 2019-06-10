В Подмосковье собрали уже более 55 тонн клубники

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сельхозпредприятия Московской области собрали уже свыше 55 тонн клубники, говорится в пресс-релизе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Июнь - начало созревания и сбора подмосковной земляники садовой или иначе - клубники. У производителей началась горячая пора. На сегодняшний день собраны более 55 тонн клубники", - цитирует пресс-служба министра Андрея Разина.

Отмечается, что по сбору клубники лидирует Совхоз имени Ленина, в котором ягода выращивается на 110 гектарах полей. Урожайность составила 120 центнеров с гектара, объемы сбора клубники - до 60 тонн в день.