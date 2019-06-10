Вопрос о платном въезде в центр Москвы должны решать жители, заявил заммэра

"Я думаю, что точно этот вопрос не стоит сейчас на повестке дня, поэтому скорее всего это даже не сегодняшняя перспектива. Я считаю, что такие вопросы, они все равно должны решаться москвичами, никаких решений сверху спущенных не должно быть. И еще раз повторю, чтобы не будоражить никого, это точно не вопрос сегодняшнего дня, не надо по этому поводу беспокоиться и создавать разговоров и дискуссий", - сказал Ликсутов.