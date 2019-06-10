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РИА Новости

Вопрос о платном въезде в центр Москвы должны решать жители, заявил заммэра

Вчера, 13:06
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Биятов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Вопрос о платном въезде в центр Москвы должны решать сами жители, но это вопрос не ближайшего времени, заявил заместитель мэра Москвы, руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов во время радиоэфира на станции "Эхо Москвы".
Ведущий эфира задал Ликсутову вопрос, стоит ли москвичам и гостям столицы ждать платного въезда в центр города.
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"Я думаю, что точно этот вопрос не стоит сейчас на повестке дня, поэтому скорее всего это даже не сегодняшняя перспектива. Я считаю, что такие вопросы, они все равно должны решаться москвичами, никаких решений сверху спущенных не должно быть. И еще раз повторю, чтобы не будоражить никого, это точно не вопрос сегодняшнего дня, не надо по этому поводу беспокоиться и создавать разговоров и дискуссий", - сказал Ликсутов.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что власти Москвы не будут делать платным въезд в центр города, а проблему загруженности дорог в столице можно решить другими способами.
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18 октября 2018, 10:58
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Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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