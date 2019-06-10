Впервые на Гогланд отправятся волонтеры с ограниченными возможностями

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Участниками лагеря станут 20 волонтеров из разных регионов России, четверо из них – люди с ограниченными возможностями. Также в экспедиции примут участие волонтеры старше 35 лет, а почти две трети группы составят девушки.

Несмотря на популяризацию идеи о создании комфортного пространства для людей с ограниченными возможностями здоровья, развитие инклюзивных экспедиции в России находится на начальной стадии, отметил начальник экспедиции Антон Юрманов.

"Мне хотелось бы внести свой вклад в развитие этого направления. Важно оценить пригодность условий экспедиции для таких людей, в том числе интеграцию и взаимодействие людей разных категорий здоровья. Подобный эколого-просветительский лагерь может стать новой ветвью развития экспедиционной деятельности в России", – сказал он.

Основная цель лагеря – уход за объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, триангуляционными пунктами дуги Струве, расположенными на Гогланде. Волонтерам предстоит расчистить территорию острова, заложить навигационную сеть и собрать данные и образцы для научных исследований. Помимо этого участники экспедиции посетят финские оборонительные сооружения и финскую деревню, а также встретятся с местными жителями.

Самым старшим участником лагеря станет 56-летняя Елена Кузнецова из Петрозаводска. Она работает в информационном туристском центре Карелии и в дирекции региональных особо охраняемых природных территорий, любовь к путешествиям и природе полностью совпадает с ее должностными обязанностями. "Я думала, что никогда не смогу посетить Гогланд. Пару лет назад, узнав о наборе в экспедицию, расстроилась, что берут только молодых мальчишек... Но главное – очень сильно желать исполнения мечты! Поэтому, увидев в этом году объявление на сайте РГО, я поняла, что этот шанс нужно использовать во что бы то ни стало. Поэтому еду", – рассказала Елена Кузнецова.

© Ирина Константинова Елена Кузнецова © Ирина Константинова Елена Кузнецова

Для 34-летней Анастасии Леньковой экспедиция на остров Гогланд станет первым подобным проектом. Девушка с восьми лет болеет артритом, поэтому передвижения даются ей достаточно тяжело, и в палаточных условиях она еще не оказывалась. Однако Анастасия уже успела поездить по России и ближнему зарубежью: побывала в Хабаровске, Москве, Санкт-Петербурге и Караганде. А в том году одна на костылях и с чемоданом (а обратно – с двумя) улетела в Турцию.

Сейчас Анастасия, или, как она сама себя называет, Настена Мудрена, работает "необычным психологом" – "помогает людям найти себя". Девушка также проводит в местных школах уроки доброты и дружбы – рассказывает, что возможности инвалидов не такие ограниченные, как многим кажется на первый взгляд, а инклюзия в будущем вполне может стать обыденностью.

"Несмотря на то что я хожу на костылях, я не считаю, что это должно помешать мне увидеть мир – я люблю на него смотреть, ведь он прекрасен! Не скрою, ехать в экспедицию страшновато, но уверенность в людях, с которыми еду, доверие к ним меня успокаивают", – уверена Анастасия.

© Ирина Константинова Настя Ленькова © Ирина Константинова Настя Ленькова

Стартует экспедиция 10 июня из Кронштадта, к месту проведения участники будут добираться по Финскому заливу.

Проект реализуется в рамках инициативы ЮНЕСКО "Волонтеры Всемирного наследия" экспедиционным центром Министерства обороны России при поддержке АНО "Гудсерфинг" и Русского географического общества на объекте Всемирного наследия.

Гогланд – самый большой остров в российской части Финского залива. Он расположен в 10 километрах к востоку от морской границы России с Финляндией. Главная достопримечательность – триангуляционные пункты дуги Струве.

Дуга Струве – это цепь триангуляционных пунктов, протянувшаяся на 2820 километров от Северного Ледовитого океана до Черного моря по территории десяти стран – Беларуси, Латвии, Литвы, Норвегии, Молдовы, России, Украины, Финляндии, Швеции и Эстонии.

Создана в период 1816–1855 годов астрономом Фридрихом Георгом Вильгельмом Струве (он же Василий Яковлевич Струве) с целью измерения большого сегмента дуги земного меридиана. Всего таких пунктов, выглядящих по-разному, было 265, до наших дней сохранились 34. Два из них находятся на территории России, и оба – на острове Гогланд.

Дуга Струве позволила в доспутниковую эпоху установить размер и форму нашей планеты, что стало важным шагом в развитии наук о Земле и способствовало созданию более совершенных географических карт. В 2005 году включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.