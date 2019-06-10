Алибасов никогда не сможет глотать, заявил его директор

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов, вероятно, больше не сможет глотать, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин.
Ранее врачи говорили, что он пробудет в состоянии медикаментозного сна двое суток, но прошло уже четверо суток.
"Все, что удалось узнать у одного из врачей: вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода", — добавил собеседник агентства, отметив, что получил информацию от сына продюсера.
Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов проходит лечение в институте имени Склифосовского.
Его семья намерена засудить производителя жидкости для труб, так как она напоминает питьевой йогурт. Роспотребнадзор инициировал проверку.
Вчера, 03:03Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца