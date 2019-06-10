Алибасов никогда не сможет глотать, заявил его директор

"Все, что удалось узнать у одного из врачей: вероятнее всего, Алибасов если и выйдет из сна, то никогда не сможет глотать по причине тяжелейшего поражения пищевода", — добавил собеседник агентства, отметив, что получил информацию от сына продюсера.