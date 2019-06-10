Эксперт рассказал, к чему может привести политический кризис в Молдавии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Политический кризис в Молдавии может перейти в стадию уличных столкновений, потому что лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк будет бороться до конца, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.

"Один из самых вероятных вариантов развития событий - переход внутриполитического кризиса в стадию прямых уличных столкновений, потому что сегодняшний хозяин Молдавии - Владимир Плахотнюк, он же главный олигарх, он же лидер правящей Демократической партии - не желает оставлять контроль над денежными потоками, не желает оставлять контроль над судебными, силовыми и правоохранительными органами, потому что это все инструменты его бизнеса, его обогащения. Учитывая, что он загнан в угол - и в России на него заведено ряд уголовных дел, он объявлен в международный розыск, и в Европе к нему есть претензии, и США высказывались за то, чтобы проверить его деятельность - у него выхода нет, он будет биться до конца", - сказал Мартынов.

Эксперт напомнил, что, кроме контроля за силовыми структурами, у Плахотнюка есть своя частная армия. "Это так называемое частное охранное предприятие, которое насчитывает несколько тысяч хорошо подготовленных, вооруженных людей. Не нужно об этом забывать", - отметил собеседник.

"Есть еще вариант бескровный, с более деятельным вмешательством со стороны, которое отрезвит Плахотюка и позволит обойтись без кровопролитных событий", - добавил он.

Мартынов выразил надежду, что спикеру молдавского парламента Зинаиде Гречаный и председателю правительства Майе Санду удастся изменить ситуацию.