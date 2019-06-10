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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Эксперт рассказал, к чему может привести политический кризис в Молдавии

Вчера, 13:00
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против решения Конституционного суда Молдавии назначить исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа, у здания правительства Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019
Участники акции протеста против решения Конституционного суда Молдавии назначить исполняющим обязанности главы государства Павла Филипа, у здания правительства Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Политический кризис в Молдавии может перейти в стадию уличных столкновений, потому что лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк будет бороться до конца, заявил РИА Новости директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
Президент Молдавии Игорь Додон
9 июня, 20:54
Додон поприветствовал решение Евросоюза по избранию кабмина Молдавии
"Один из самых вероятных вариантов развития событий - переход внутриполитического кризиса в стадию прямых уличных столкновений, потому что сегодняшний хозяин Молдавии - Владимир Плахотнюк, он же главный олигарх, он же лидер правящей Демократической партии - не желает оставлять контроль над денежными потоками, не желает оставлять контроль над судебными, силовыми и правоохранительными органами, потому что это все инструменты его бизнеса, его обогащения. Учитывая, что он загнан в угол - и в России на него заведено ряд уголовных дел, он объявлен в международный розыск, и в Европе к нему есть претензии, и США высказывались за то, чтобы проверить его деятельность - у него выхода нет, он будет биться до конца", - сказал Мартынов.
Эксперт напомнил, что, кроме контроля за силовыми структурами, у Плахотнюка есть своя частная армия. "Это так называемое частное охранное предприятие, которое насчитывает несколько тысяч хорошо подготовленных, вооруженных людей. Не нужно об этом забывать", - отметил собеседник.
"Есть еще вариант бескровный, с более деятельным вмешательством со стороны, которое отрезвит Плахотюка и позволит обойтись без кровопролитных событий", - добавил он.
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду
9 июня, 20:39
Демпартия Молдавии ответит по закону за узурпацию власти, заявила Санду
Мартынов выразил надежду, что спикеру молдавского парламента Зинаиде Гречаный и председателю правительства Майе Санду удастся изменить ситуацию.
"Эти отважные женщины из разных, я бы даже сказал, диаметрально противоположных политических сил. Однако они нашли в себе мудрость, политическую ответственность объединиться для того, чтобы переломить существующий статус-кво и очистить Молдавию от полицейско-олигархического режима Плахотнюка", - отметил он.
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Политический кризис в МолдавииМолдавияВ мире
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