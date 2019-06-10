В Свердловской области мужчина выбросил младенца из окна

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Житель Североуральска попытался убить младенца, выбросив его из окна первого этажа дома, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте СК РФ.

По версии следствия, вечером 6 июня пьяный обвиняемый, находясь в гостях, выбросил из окна первого этажа малолетнего ребенка своей знакомой - мальчика, родившегося в марте 2019 года. Он сделал это, когда мать ребенка ушла в магазин.

Отмечается, что младенец не получил травм, поскольку его поймал на руки 44-летний мужчина, оказавшийся рядом с местом происшествия. Мужчина рассказал, что вечером 6 июня он с друзьями находился у магазина по улице Ленина. Внезапно он услышал звон разбитого стекла и побежал на звук. Мужчина увидел, что на подоконнике квартиры на первом этаже стоит молодой человек и держит на руках ребенка, собираясь его сбросить. Очевидец подбежал и успел поймать выброшенного ребенка. Младенец был доставлен в больницу, откуда в ближайшее время его выпишут.

Злоумышленника задержали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и точный мотив обвиняемого. Назначен ряд судебных экспертиз.

"Жителю Североуральска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на убийство малолетнего", - говорится в сообщении.