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РИА Новости

В Свердловской области мужчина выбросил младенца из окна

Вчера, 13:00
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Житель Североуральска попытался убить младенца, выбросив его из окна первого этажа дома, ему предъявлено обвинение, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, вечером 6 июня пьяный обвиняемый, находясь в гостях, выбросил из окна первого этажа малолетнего ребенка своей знакомой - мальчика, родившегося в марте 2019 года. Он сделал это, когда мать ребенка ушла в магазин.
Отмечается, что младенец не получил травм, поскольку его поймал на руки 44-летний мужчина, оказавшийся рядом с местом происшествия. Мужчина рассказал, что вечером 6 июня он с друзьями находился у магазина по улице Ленина. Внезапно он услышал звон разбитого стекла и побежал на звук. Мужчина увидел, что на подоконнике квартиры на первом этаже стоит молодой человек и держит на руках ребенка, собираясь его сбросить. Очевидец подбежал и успел поймать выброшенного ребенка. Младенец был доставлен в больницу, откуда в ближайшее время его выпишут.
Злоумышленника задержали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и точный мотив обвиняемого. Назначен ряд судебных экспертиз.
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"Жителю Североуральска предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Покушение на убийство малолетнего", - говорится в сообщении.
Будут тщательно проанализированы все причины и условия, которые способствовали произошедшему, для принятия мер профилактического характера. Органами системы профилактики сейчас рассматривается вопрос о возможности дальнейшего нахождения ребенка в семье. Также отмечается, что планируется поощрить мужчину, который спас жизнь младенцу.
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