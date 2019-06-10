Более трети населения "Рукбана" вернулись в свои дома с помощью России

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сирийские гуманитарные организации с помощью российских союзников обеспечили возвращение в свои дома более одной трети населения лагеря беженцев "Рукбан", заявил в понедельник заместитель министерства иностранных дел и мигрантов Сирийской Арабской Республики доктор Фейсал Микдад.
"На сегодняшний день благодаря усилиям Сирийского Арабского Красного Полумесяца и Верховного комитета по оказанию гуманитарной помощи САР нам удалось обеспечить возвращение более одной трети населения лагеря в свои дома в провинциях Хомс, Риф-Дамаск и других", - сказал Микдад на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.
По его словам, примечательно, что этот процесс был осуществлен только за счет сирийско-российских усилий, без участия Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев или каких-либо других органов ООН.
"Нами было дано разрешение представителям ООН посетить центры временного пребывания, организованные для беженцев из Эр-Рукбана. Уровень услуг, предоставляемых правительством в данных центрах беженцам, был весьма положительно оценен представителями ООН, в частности, представителями Управления по координации гуманитарных вопросов", - отметил Микдад.
Он уточнил, что сирийское правительство использует все возможные пути и способы для уменьшения страданий беженцев и внутренне перемещенных лиц и упрощения процедур по их скорейшему возвращению. "Мы начали важные переговоры с ООН и провели ряд совместных совещаний с целью прекращения страданий жителей лагеря и их гарантированного безопасного возвращения в места довоенного проживания", - сообщил заместитель министерства иностранных дел.
Микдад подчеркнул, что США однозначно являются оккупационной силой, захватившей территорию Сирии, на которой размещен лагерь. "Как вы знаете, международное гуманитарное право обязывает подобную оккупационную силу обеспечить необходимую гуманитарную помощь мирному населению лагеря", - добавил он.