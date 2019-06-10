Более трети населения "Рукбана" вернулись в свои дома с помощью России

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Сирийские гуманитарные организации с помощью российских союзников обеспечили возвращение в свои дома более одной трети населения лагеря беженцев "Рукбан", заявил в понедельник заместитель министерства иностранных дел и мигрантов Сирийской Арабской Республики доктор Фейсал Микдад.

"На сегодняшний день благодаря усилиям Сирийского Арабского Красного Полумесяца и Верховного комитета по оказанию гуманитарной помощи САР нам удалось обеспечить возвращение более одной трети населения лагеря в свои дома в провинциях Хомс, Риф-Дамаск и других", - сказал Микдад на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

По его словам, примечательно, что этот процесс был осуществлен только за счет сирийско-российских усилий, без участия Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев или каких-либо других органов ООН.

"Нами было дано разрешение представителям ООН посетить центры временного пребывания, организованные для беженцев из Эр-Рукбана. Уровень услуг, предоставляемых правительством в данных центрах беженцам, был весьма положительно оценен представителями ООН, в частности, представителями Управления по координации гуманитарных вопросов", - отметил Микдад.

Он уточнил, что сирийское правительство использует все возможные пути и способы для уменьшения страданий беженцев и внутренне перемещенных лиц и упрощения процедур по их скорейшему возвращению. "Мы начали важные переговоры с ООН и провели ряд совместных совещаний с целью прекращения страданий жителей лагеря и их гарантированного безопасного возвращения в места довоенного проживания", - сообщил заместитель министерства иностранных дел.