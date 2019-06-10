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РИА Новости

Спасатели не нашли матроса, выпавшего за борт буксира в Азовском море

Вчера, 12:56
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© РИА Новости / Владимир БогатыревАзовское море
Азовское море
© РИА Новости / Владимир Богатырев
Азовское море. Архивное фото
КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Спасатели не нашли члена экипажа буксира под российским флагом, выпавшего за борт в Азовском море 3 июня, поиски перешли в режим оповещение судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Утром 3 июня один из матросов буксира "Стальной" в Азовском море оказался в воде, причины происшествия неизвестны. Помощь крымских спасателей была запрошена ближе к вечеру. К поискам привлекался вертолет МЧС России с тремя спасателями группы "КРЫМ-СПАС".
"Через сутки спасработы завершили, не найдя его. Теперь - в режиме формальном, оповещения судов. Тело не найдено", - сказал собеседник агентства.
Города России. Город Ейск в Краснодарском крае
3 июня, 19:47
В Азовском море ищут матроса российского буксира, который выпал за борт
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