Спасатели не нашли матроса, выпавшего за борт буксира в Азовском море

КРАСНОДАР, 10 июн - РИА Новости. Спасатели не нашли члена экипажа буксира под российским флагом, выпавшего за борт в Азовском море 3 июня, поиски перешли в режим оповещение судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

Утром 3 июня один из матросов буксира "Стальной" в Азовском море оказался в воде, причины происшествия неизвестны. Помощь крымских спасателей была запрошена ближе к вечеру. К поискам привлекался вертолет МЧС России с тремя спасателями группы "КРЫМ-СПАС".