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РИА Новости

Суд признал полковника Захарченко виновным

Вчера, 12:51
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы начал оглашать приговор полковнику Дмитрию Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Его признали виновным по всем трем преступным эпизодам: получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и воспрепятствование расследованию.
Оглашение приговора займет длительное время, возможно, не один день. Наказание будет названо позднее.
Обвинение требует приговорить Захарченко к 15,5 года колонии, штрафу в 494,9 миллиона рублей и лишить его звания полковника, наград и медалей. Сам он считает себя невиновным.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
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Как полковник Захарченко стал миллиардером

Дело Захарченко

Дмитрий Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. В сентябре 2016 года его задержали.
По версии следствия, в 2014 году полковник с сообщником вынудили владельца сети ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса дать им взятку в 800 тысяч долларов. В следующем году они потребовали от того же предпринимателя за общее покровительство 50-процентную скидку в его ресторанах. Благодаря этому Захарченко сэкономил более трех миллионов рублей.
Кроме того, полковника обвиняют в злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию. Как выяснило следствие, в 2016 году он предупредил о готовящихся обысках финансового директора Нота-банка Галину Марчукову и ее сестру Ларису, а также организовал вывоз документов и оргтехники.
Огромный резонанс дело Захарченко получило после того, как стало известно, что в квартире сестры полковника нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог. СМИ выдвигали множество версий происхождения этих денег, но следствие на этот счет официально не распространяется.
Впрочем, этого имущества Захарченко уже лишился — в ходе двух судебных процессов оно перешло государству.
Бывший заместитель начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко
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Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоПроисшествия
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В кои-то веки "добрались" до одного из воров в звании полковника. Тем временем другие воры (в генеральском звании) уже по УДО выходят
10 июня, 13:24
mokretsov.misha
3411313
Ещё его многочисленные подруги и жёны всего лишились. Государство всё у них конфисковало.
10 июня, 13:16
Dmitry Ivanov
2813000
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