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РИА Новости

В Китае действия США против Huawei назвали позорными

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 10 июн – РИА Новости. США используют всю свою государственную мощь и прибегают к безосновательным обвинениям для оказания давления на компанию Huawei, для крупной державы такие действия в отношении частной компании позорны и аморальны, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя заявления госсекретаря США Майка Помпео об угрозе со стороны компании.
"Мы обратили внимание на то, что в последнее время, куда бы ни поехал госсекретарь Помпео, он везде говорит о Китае. Но все эти заявления не что иное, как ложь. Давайте возьмем в пример ситуацию с Huawei. США заявляют о том, что компания Huawei и другие китайские предприятия представляют так называемый риск для безопасности, но они так и не предоставили никаких убедительных доказательств этого", - заявил Гэн Шуан.
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По его словам, "США делают безосновательные обвинения и используют свою государственную мощь для того, чтобы оказывать давление на Huawei, которая является частной компанией, это аморально и позорно, это не то, как должна вести себя крупная держава".
"Я бы хотел напомнить господину Помпео, что его речь не получила никого отклика других", - сказал представитель ведомства.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Euronews заявил, что европейским странам лучше не сотрудничать с китайской компанией Huawei из-за ее связей с властями Китая. Он также заявил о том, что Китай не разделяет ценностей западного мира.
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Министерство торговли США в середине мая внесло китайскую компанию Huawei в черный список, который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
После решения США японские сотовые операторы SoftBank, NTT Docomo и KDDI (au) объявили, что откладывают намеченное на 24 мая начало продаж новых моделей телефонов производства Huawei и приостанавливают прием предварительных заказов. О приостановке приема предзаказов на телефоны 5G от Huawei объявили и ряд британских мобильных операторов. Вашингтон также последовательно уговаривает европейских партнеров отказаться от сотрудничества с Huawei.
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