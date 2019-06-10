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РИА Новости
Война в Сирии

В ЦПВС заявили о снижении интенсивности выхода беженцев из "Рукбана"

Вчера, 12:45
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Интенсивность выхода беженцев из сирийского лагеря "Рукбан" снижается по причине топливного кризиса и возросшей суммы, которую взимают с людей боевики, подконтрольные США, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев генерал-майор Виктор Купчишин.
"В последние недели отмечается снижение интенсивности выхода беженцев из лагеря", - сказал Купчишин в понедельник на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.
Основными причинами генерал назвал "отсутствие возможностей у жителей лагеря оплачивать топливо для переезда к пункту пропуска "Джлеб" через 55-километровую зону Эт-Танф из-за прогрессирующего топливного кризиса, и платить подконтрольным американской стороне боевикам крупную сумму денег, которая в настоящее время возросла до тысячи долларов США с человека".
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По состоянию на 10 июня текущего года из лагеря "Рукбан" вышли 13 539 беженцев. Это 2 842 мужчины, 3 817 женщин и 6 880 детей, сообщил Купчишин.
В свою очередь губернатор провинции Хомс Талялль Аль-Барази отметил на заседании, что обеспечение всем необходимым сирийцев, прибывающих из "Рукбана", стало важнейшей задачей органов местного самоуправления.
Губернатор сообщил, что большинство граждан, вышедших из лагеря "Рукбан", являются жителями сельских населенных пунктов. Они получили работу в сфере выращивания зерна, овощной продукции и животноводства. В деревнях восстановлено производство молока, кисломолочной продукции, мяса и шерсти, сказал чиновник.
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В районе Эт-Танфа на границе Сирии с Иорданией расположена военная база США. "Рукбан" находится 55-километровой зоне вокруг базы, которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.
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