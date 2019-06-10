В Москве во вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности

Мужчина фотографирует термометр на здании Государственной Думы РФ в Москве

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Синоптики из-за аномальной жары и высокой пожароопасности объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на вторник, 11 июня, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение о жаре будет действовать с 12.00 11 июня в течение 8 часов.