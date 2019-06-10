В Москве во вторник объявили "желтый" уровень погодной опасности

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Синоптики из-за аномальной жары и высокой пожароопасности объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на вторник, 11 июня, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение о жаре будет действовать с 12.00 11 июня в течение 8 часов.
По данным синоптиков, во вторник ночью в Москве и Подмосковье будет небольшая облачность, без осадков, ветер слабый; температура воздуха 14-16 градусов. Днем во вторник также ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер слабый, температура воздуха 28-30 градусов.