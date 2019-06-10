Около 29 тысяч беженцев продолжают содержаться в лагере "Рукбан" в Сирии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Около 29 тысяч человек продолжают содержаться в невыносимых условиях в сирийском лагере беженцев Рукбан, большинство из них - женщины и дети, заявил в понедельник министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

"В самом лагере в невыносимых условиях все еще содержатся около 29 тысяч "заключенных", большинство из которых - женщины и дети. Оперативному решению проблемы Эр-Рукбана по-прежнему препятствует неконструктивная позиция США, тормозящих вывод беженцев под различными предлогами", - сказал Махлюф на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.

По его словам, особую обеспокоенность также вызывает ситуация в Заевфратье. "Американский контингент продолжает незаконно находиться в этой части Сирии, несмотря на объявленный окончательный разгром террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), что якобы является целью пребывания США в Сирии", - отметил Махлюф.

Он уточнил, что при полном бездействии и попустительстве США еще более тяжелая ситуация сложилась в лагере беженцев Эль-Холь в провинции Хасеке, в котором в тяжелейших условиях оказались более 73 тысяч человек.

Махлюф также сообщил, что специалисты обратили внимание на оценки Управления ООН по координации гуманитарных вопросов ситуации в лагере Эль-Холь. "Полагаем, что выводы сделаны на основе не вполне достоверной информации. Положение в Эль-Холе близко к гуманитарному кризису. Лагерь представляет собой увеличивающуюся в размерах тюрьму, где процветает криминал и насилие", - подчеркнул он.

"Мы уверены, что самым эффективным решением проблемы беженцев Эр-Рукбана и Эль-Холя стало бы немедленное прекращение незаконной оккупации сирийской территории американскими войсками, которые поддерживают незаконные бандформирования и препятствуют восстановлению мирной жизни в Сирии", - сказал министр муниципального управления и экологии Сирии.