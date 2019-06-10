Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду

КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.
Возглавили список Ляшко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, депутат Рады от фракции "Радикальной партии" Андрей Лозовой, заместитель председателя Черновицкого областного совета Инга Маковецкая, действующий депутат Рады от фракции "Народный фронт" Иван Савка.
"Лучшие из лучших, как я и обещал. В первой части списка руководители областных партийных организаций, которые показали лучший результат на выборах... Я веду в парламент людей, которые знают жизнь. Это люди из областей, люди, которые в жизни сами всего добиваются. У меня в списке нет "блатных", - цитирует Ляшко агентство "Украинские новости".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%. По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, партия Ляшко не проходит в Раду, за "Радикальную партию" готовы проголосовать 2,9% респондентов.