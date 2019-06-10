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РИА Новости

Сирийские курды передали Франции и Нидерландам 14 детей боевиков ИГ*

Вчера, 12:39
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкЛагерь беженцев
Лагерь беженцев
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Лагерь беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Курдские органы самоуправления территорий на северо-востоке Сирии передали Франции 12 детей-сирот боевиков "Исламского государства"*, и двоих детей из семей ИГ* Нидерландам, сообщает в понедельник агентство Hawar.
Совместная делегация МИД Франции и Нидерландов посетила в понедельник департамент международных отношений, выполняющий функции МИД на самопровозглашенных территориях курдов.
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"Органы самоуправления на северо-востоке Сирии подписали официальные документы о передаче с правительствами Франции и Нидерландов, и выдали 12 детей-сирот с французским гражданством и двоих детей с гражданством Нидерландов", - сообщает агентство. Отмечается, что дети были "эвакуированы" бойцами "Сирийских демократических сил" (SDF) в ходе боев против ИГ* в селении Багуз на юго-востоке Сирии.
По данным агентства, возглавляющий нидерландскую делегацию Ян Биджан (Ian Bijan) передал автономной администрации курдов послание от главы МИД Нидерландов, в котором он заявил о поддержке идеи о создании международного трибунала на территориях курдов для суда над боевиками ИГ*.
Пятого июня сирийские курды заявили о передаче США восьми их граждан – членов семей боевиков ИГ*. Третьего июня курды передали делегации Норвегии пятерых детей-сирот из семей боевиков ИГ*, а 29 мая властям Узбекистана выдали 148 жен и детей боевиков ИГ*. Официальный Дамаск не признает курдские органы самоуправления на северо-востоке страны. Третьего июня курды объявили о начале процесса выхода из лагеря "аль-Холь" порядка 800 женщин и детей, предполагается, что они будут размещены в городах Ракка и Табка. Население лагеря уже превышает 74 тысячи человек, ситуация в нем бедственная из-за перенаселенности.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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