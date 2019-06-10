Турция надеется на урегулирование кризиса в Молдавии путем диалога

"Мы внимательно следим за последними событиями, связанными с процессом формирования правительства Молдавии, которая является нашим стратегическим партнером. Хотели бы, чтобы нынешняя ситуация в стране была урегулирована на основе спокойного и сдержанного подхода, диалога и верховенства права", - говорится в заявлении.

Турция ожидает, что процесс формирования правительства Молдавии будет завершен на демократических принципах и в соответствии с волей народа, отмечается в документе.

Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM сформировали в субботу парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть. В воскресенье вице-председатель Демократической партии Молдавии Павел Филип, которого КС назначил врио главы республики, подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.