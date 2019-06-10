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РИА Новости
Война в Сирии

В Дамаске рассказали, зачем США используют гуманитарные проблемы в Сирии

Вчера, 12:35
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты и их союзники используют гуманитарные проблемы в Сирии для нападок на эту страну и искажения имиджа государственной власти, заявил в понедельник министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.
"К сожалению, налаживание мирной жизни в Сирии по-прежнему наталкивается на серьезные, не зависящие от руководства страны трудности. США и их западные союзники вместо реальной помощи сирийскому народу используют гуманитарные проблемы для нападок на Сирию, искажения имиджа государственной власти и общественного мнения", - сказал Махлюф на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирийской Арабской Республики.
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По его словам, нахождение любых иностранных вооруженных сил на сирийской территории без согласия властей Сирии является агрессией и оккупацией.
Он также сообщил, что чрезвычайно острой остается проблема лагеря беженцев Эр-Рукбан в зоне Эт-Танф, где, по оценке ООН, ситуация будет только "деградировать на фоне повышения среднесуточной температуры и дефицита продовольствия".
Махлюф уточнил, что благодаря постоянным усилиям сирийского правительства при тесном и плодотворном сотрудничестве с Россией обеспечен выход более 13,5 тысяч сирийских граждан, которые насильно содержались в лагере Эр-Рукбан.
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"Они были доставлены в центры временного приема в провинции Хомс и Риф-Дамаск, где получили необходимую гуманитарную и медицинскую помощь, а дети прошли процедуру вакцинации. Средняя продолжительность нахождения в подобных центрах составляет всего около 24 часов, после чего им предоставляется возможность убыть к избранному месту жительства", - отметил министр.
"Представители Управления ООН по координации гуманитарных вопросов по итогам посещения этих центров подтвердили их соответствие международным стандартам и положительно оценили усилия сирийских властей по подготовке мест для приема беженцев", - добавил Махлюф.
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