Иран не намерен инициировать войну с кем-либо, заявил Зариф

ТЕГЕРАН, 10 июн – РИА Новости. Тегеран не намерен первым начинать войну с кем-либо, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на фоне обострившейся ситуации в отношениях с США.

"Иран не начинал каких-либо войн и не будет этого делать, но тот, кто начнет войну с нами, не будет тем, кто закончит ее", - сказал Зариф во время-пресс конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

За последний месяц ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики Иран. США также объявили Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. В ответ на это Иран признал Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) террористической организацией, а сами Соединенные Штаты "государством – спонсором терроризма".

После этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США направляют к берегам Ирана авианосец "Авраам Линкольн" и бомбардировщики. По его словам, таким образом Вашингтон посылает "ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой".