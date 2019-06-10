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РИА Новости
Война в Сирии

Идлиб готовы покинуть до 80 тысяч беженцев

Вчера, 12:34
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинБеженцы покидают захваченный террористами сирийский Идлиб
Беженцы покидают захваченный террористами сирийский Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Беженцы покидают захваченный террористами сирийский Идлиб . Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Идлибскую зону деэскалации в Сирии готовы покинуть до 80 тысяч человек, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.
"Ожидается, что зону деэскалации готовы покинуть от 40 до 80 тысяч внутренне перемещенных лиц. Уже сегодня на территории провинций Хама, Хомс и Дэйр-эз-Зор для них подготовлено необходимое количество мест в районах временного размещения", - сказал Купчишин в понедельник на совместном заседании координационных штабов России и Сирии.
Он напомнил, что для вывода "внутренне перемещенных лиц" из Идлибской зоны деэскалации развернут дополнительный пункт пропуска "Суран", который с девяти утра 27 мая работает в штатном режиме.
"Пропускная способность пункта составляет до тысячи человек и 50 автомобилей в сутки. На сегодняшний день вывод беженцев через него не осуществлялся", - сказал генерал.
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