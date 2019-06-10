Премьер Украины заявил об отсутствии угроз из-за химикатов в реке Рось

КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил об отсутствии угроз в связи с попаданием химикатов в реку Рось.
"Ситуация на реке Рось. Все службы, прежде всего ГСЧС (Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям), работают и контролируют ситуацию. По моей информации, угроз нет. Но нужно придерживаться инструкций специальных служб. За час-два глава ГСЧС даст более подробную информацию", - сказал Гройсман на брифинге в Виннице, который транслировался в прямом эфире на Facebook.
В воскресенье пресс-служба полиции Винницкой области сообщила, что в селе Збаржевка автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил похищенные химикаты, съехал с проезжей части в водоем и перевернулся. Из-за возгорания автомобиля произошла разгерметизация емкостей с химическими веществами, в результате химикаты попали в водоем. Специалисты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям отобрали пробы воды в реке Рось для анализа на содержание химических веществ, обещают в понедельник сообщить о результатах.
"Только что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГСЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет. Городские водоканалы могут работать в штатном режиме", - написал он на своей странице в Twitter.