Премьер Украины заявил об отсутствии угроз из-за химикатов в реке Рось

В воскресенье пресс-служба полиции Винницкой области сообщила, что в селе Збаржевка автомобиль Mercedes Sprinter, который перевозил похищенные химикаты, съехал с проезжей части в водоем и перевернулся. Из-за возгорания автомобиля произошла разгерметизация емкостей с химическими веществами, в результате химикаты попали в водоем. Специалисты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям отобрали пробы воды в реке Рось для анализа на содержание химических веществ, обещают в понедельник сообщить о результатах.