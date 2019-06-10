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РИА Новости

"Батькивщина" готова к коалиции с партией Зеленского в новой Раде

Вчера, 12:29
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© РИА Новости / СтрингерЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко
© РИА Новости / Стрингер
Юлия Тимошенко. Архивное фото
КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. "Батькивщина" готова к формированию в новой Раде Украины коалиции с партией "Слуга народа" действующего президента Владимира Зеленского, заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на съезде в понедельник.
"Наша команда настроена идти в сильную коалицию с новым президентом. Мы готовы предложить сильный план действий. Мы хотим воплотить" Новый курс"... Не просто создать какую-то коалицию, мы предлагаем назвать ее "коалицией действий". У нас есть не просто план, у нас есть план действий уже на 100 дней " , - заявила Тимошенко.
Среди приоритетных задач она назвала снижение тарифов, восстановление экономики, рост пенсий.
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"За сто дней мы посмотрим, что у нас происходило с культурой, образованием, медициной. Примем закон о страховой медицине и прекратим то, что у нас называли медицинской реформой", - заявила Тимошенко. Также она видит среди задач возвращение пленных, проведение переговоров о достижении мира в Донбассе.
В понедельник утром состоялся съезд партии "Батькивщина" на котором был утвержден список партии для участия во внеочередных выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоПартия "Батькивщина"УкраинаВ мире
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