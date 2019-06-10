Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень, считает эксперт

Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российско-китайские отношения вышли на новый, беспрецедентный в историческом плане уровень благодаря встрече председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, заявила сотрудник Института всемирной истории Китайской академии общественных наук Ван Сяоцзюй.

Председатель КНР Си Цзиньпин 5-7 июня находился с государственным визитом в России, у него состоялись переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам переговоров в Москве лидеры двух стран подписали совместное заявление КНР и РФ об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху. После мероприятий в рамках госвизита в Москве Си Цзиньпин отправился в северную столицу, где принял участие в работе Петербургского международного экономического форума.

"Действительно, уже на институциональном уровне осуществляются частые визиты между руководителями наших стран, однако этот визит действительно особенный. Он является важным визитом, произошедшим в важную историческую эпоху", - сказала эксперт в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня". Она отметила, что "двусторонние отношения благодаря визиту вышли на новый уровень".

"Сейчас по итогам очередной встречи было подписано новое совместное коммюнике, которое как раз свидетельствует о том, что сейчас эти отношения вышли на новый уровень, который в историческом отношении является беспрецедентным", - добавила Ван Сяоцзюй.