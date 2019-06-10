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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию вернулись более 256 тысяч беженцев

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Более 256 тысяч беженцев вернулись в Сирию через границы с Ливаном и Иорданией, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Последовательная совместная работа сирийского руководства с властями Ливана и Иордании приносит устойчивые положительные результаты в возвращении граждан в страну. Благодаря скоординированным усилиям на сегодняшний день через пункты пропуска на иордано-сирийской и ливано-сирийской границе на родину вернулось более 256 тысяч граждан Сирийской Арабской Республики", - сказал он в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР.
Генерал отметил, что в последнее время поток возвращающихся увеличился и составляет около двух тысяч человек ежедневно.
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