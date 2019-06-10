В Сирию вернулись более 256 тысяч беженцев

"Последовательная совместная работа сирийского руководства с властями Ливана и Иордании приносит устойчивые положительные результаты в возвращении граждан в страну. Благодаря скоординированным усилиям на сегодняшний день через пункты пропуска на иордано-сирийской и ливано-сирийской границе на родину вернулось более 256 тысяч граждан Сирийской Арабской Республики", - сказал он в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР.