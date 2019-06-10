Полковника Захарченко доставили в суд

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Скандально известный полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый по громкому делу о коррупции, доставлен в Пресненский суд Москвы для оглашения приговора, сообщили РИА Новости в суде.

"Захарченко был доставлен в суд, в ближайшее время начнется оглашение приговора", - рассказал собеседник агентства.

Дело полковника Захарченко следствие уложило в 33 тома, в суде прибавилось еще два, сообщил ранее адвокат Александр Горбатенко. По мнению СК РФ, борец с коррупцией получил две взятки, а также помешал коллегам расследовать уголовное дело о растратах в Нота-банке, предупредив своих знакомых о предстоящих обысках.

Государственный обвинитель Милана Дигаева попросила приговорить бывшего и.о. начальника Управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 494,9 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2014 году Захарченко с сообщником из силовиков для получения взятки инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Бизнесмен был вынужден передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов, считает следствие.

В 2015 году, по данным следствия, Захарченко и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов, благодаря которой Захарченко сэкономил более трех миллионов рублей, в среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тысяч рублей без скидки.

В 2016 году, как выяснило следствие, Захарченко, используя служебное положение, мешал расследованию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз документов и оргтехники.