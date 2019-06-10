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РИА Новости

Полковника Захарченко доставили в суд

Вчера, 12:26
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Захарченко. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Скандально известный полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый по громкому делу о коррупции, доставлен в Пресненский суд Москвы для оглашения приговора, сообщили РИА Новости в суде.
"Захарченко был доставлен в суд, в ближайшее время начнется оглашение приговора", - рассказал собеседник агентства.
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
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Как полковник Захарченко стал миллиардером
Дело полковника Захарченко следствие уложило в 33 тома, в суде прибавилось еще два, сообщил ранее адвокат Александр Горбатенко. По мнению СК РФ, борец с коррупцией получил две взятки, а также помешал коллегам расследовать уголовное дело о растратах в Нота-банке, предупредив своих знакомых о предстоящих обысках.
Государственный обвинитель Милана Дигаева попросила приговорить бывшего и.о. начальника Управления "Т" антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко к 15,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 494,9 миллиона рублей.
По версии следствия, в 2014 году Захарченко с сообщником из силовиков для получения взятки инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Бизнесмен был вынужден передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тысяч долларов, считает следствие.
Бывший заместитель начальника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрий Захарченко на заседании Пресненского суда города Москвы. 15 мая 2019
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В 2015 году, по данным следствия, Захарченко и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов, благодаря которой Захарченко сэкономил более трех миллионов рублей, в среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тысяч рублей без скидки.
В 2016 году, как выяснило следствие, Захарченко, используя служебное положение, мешал расследованию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз документов и оргтехники.
Между тем происхождение склада с 9 миллиардами рублей, найденного в квартире у сестры Захарченко, до сих пор покрыто тайной. СМИ выдвигали множество версий, но официально следствие на этот счет не распространяется.
Рассмотрение по существу дела полковника МВД Д. Захарченко
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Дело полковника ЗахарченкоДмитрий ЗахарченкоГУЭБиПК МВД РФСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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