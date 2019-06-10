Евгений Никитин: санкции – это возможность для "Русала" мобилизоваться

В минувшем году алюминиевая компания "Русал" испытала серьезное потрясение, попав в санкционный список США и лишившись многих торговых связей. О том, как складывается деятельность компании после санкций, о мерах по преодолению подобных проблем, о ситуации на рынке и о ближайших планах "Русала" в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ рассказал генеральный директор компании Евгений Никитин. Беседовал Павел Батурин.

– Предпринимает ли "Русал" какие-либо страхующие меры на случай введения новых санкций США? Например, возможен ли переход в расчетах с клиентами с доллара на другую валюту?

– Если европейские покупатели готовы платить в евро, то мы заключаем договоры в евро, остальные платят в долларах, и мы, как компания, не можем повлиять на то, с какой валютой нам работать. Поэтому стратегически мы нацелены на то, что необходимо выводить на рынок новые эксклюзивные продукты, тем самым защищая компанию от возможных рисков в будущем. И плюс репутация, заслуженная нами на рынке. Мы работаем и над ее дальнейшим улучшением в плане работы с заказчиками. Например, сейчас на первый план выходит оказание техподдержки. У нас есть инновационные продукты, позволяющие нашим клиентам экономить. Это все наша защита, и на этом мы будем концентрироваться.

– Что касается последствий санкций США: как идет процесс восстановления отношений компании с партнерами?

– Процесс, конечно, идет. Как мы уже говорили, из-за краткосрочных лицензий во время санкций мы не смогли заключить договоры, и у нас выпал контракционный период. Сейчас санкций нет, и мы готовимся к новой контрактации. Первые контракты по США ожидаются в июле, затем в августе и осенью — с другими рынками. Мы полагаем, что восстановим все потерянные позиции по продажам, это наша стратегическая цель в этом году.

– По ситуации на рынке алюминия: в первом квартале средняя цена реализации составила с учетом премии 1,949 тысячи долларов за тонну, снизившись в годовом исчислении на 16,2%, в квартальном – на 7,8%. Какие тенденции отмечены во втором квартале, что ожидать во втором полугодии?

– На сегодняшний день цена алюминия держится в районе 1800 долларов за тонну, то есть она еще снизилась относительно первого квартала. Сказалась продолжающаяся торговая война между США и Китаем. Наш прогноз, что во втором квартале цена останется примерно на этом же уровне, и даже если Китай и США достигнут соглашения по торговым отношениям, то положительный результат, в том числе с ростом цены до 1900 долларов, будет только в конце текущего года или в следующем году.

Хотя сейчас трудно сказать, чем все закончится. Сначала они объявляют, что находятся на грани договоренностей, потом оказывается, что снова не договорились. И до тех пор, пока сохраняется эта неопределенность, я думаю, никаких изменений на рынке не наступит. Поэтому наша позиция остается прежней: увеличивать долю продукции с добавленной стоимостью, тем самым продавая больше товара с премией. За счет этого будем пытаться наращивать выручку и, соответственно, прибыль.

– "Русал" ожидал по итогам года рост мирового спроса на алюминий на 3%. То есть этот прогноз еще может измениться?

– Пока нет. Обычно ежегодный рост был чуть выше, около 4%. Поэтому на сегодняшний день мы сохраняем прогноз по росту спроса на 3%.

– Вы говорили, что "Русал" планирует сохранить производство алюминия на уровне прошлого года или ожидает небольшого роста в связи с запуском очередного комплекса Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ). Данный прогноз в силе?

– Да, мы его сохраняем. У нас стабильный объем производства в районе трех миллионов 800 тысяч тонн алюминия в год. На БоАЗе мы начинаем выпуск литейных сплавов для автомобильной промышленности в объеме 120 тысяч тонн. Еще один момент: мы уже вывели на рынок продукт с низким содержанием углеродного следа, которое примерно в три раза ниже, чем в среднем по рынку, – это наш алюминий под брендом Allow, произведенный c использованием безуглеродных источников энергии.

И Богучанский завод, наш совместный проект с "Русгидро", является одним из поставщиков данного алюминия, поскольку использует новейшую технологию и потребляет возобновляемую электроэнергию гидроэлектростанций.

Данный продукт востребован, ведь крупнейшие компании – от производителей электроники до автомобильных корпораций – стремятся сократить углеродный след не только на своем производстве, но и в закупках сырья для своей продукции. С учетом спроса на чистый алюминий мы прогнозируем рост производства. Возможно даже, что к 2023 году оно будет в районе четырех миллионов тонн.

– Второй пусковой комплекс БоАЗа мощностью 148 тысяч тонн был запущен в марте, и общая мощность предприятия достигла почти 300 тысяч тонн. Когда ожидается запуск третьего и четвертого комплексов?

– У нас в этом проекте есть стратегический партнер – "Русгидро", поэтому, естественно, мы ведем с ними постоянные консультации, и продолжение строительства будет, конечно, зависеть от ситуации на рынке. Мы следим за ней, и если потребность в новой мощности будет, то, соответственно, будет принято решение о продолжении строительства.

– Еще одним совместным проектом с "Русгидро" могла стать достройка Тайшетского алюминиевого завода. При этом в феврале глава "Русгидро" Николай Шульгинов говорил о необходимости заново рассмотреть условия вхождения компании в проект после того, как с "Русала" сняли американские санкции. Ведутся ли соответствующие переговоры?

– На сегодняшний день строительство Тайшетского завода является стратегической целью "Русала". Мы ведем переговоры с банками о проектном финансировании, хотя пока рано говорить о каких-то конкретных договоренностях и объемах. И на сегодняшний день мы строим завод за счет собственных средств, а в дальнейшем планируем закончить строительство с привлечением проектного финансирования. Если наши партнеры захотят участвовать, мы готовы рассмотреть этот вопрос. Если нет, то мы все равно будем вести строительство завода.

– Какой план по капзатратам у "Русала" на текущий год? Планируется ли для его финансирования выход на рынки заимствования?

– Что касается Тайшетского завода, то речь идет о 200 миллионах долларов на этот год. Если говорить о капзатратах в целом по компании, то мы прогнозируем их на уровне прошлого года, это порядка 800-900 миллионов долларов. Все будет профинансировано из собственных средств, новых дополнительных заимствований на эти цели мы не планируем. А для рефинансирования долга будем применять тот инструмент, который окажется лучше.

– Есть ли уже ориентир по капзатратам на 2020 год?

– У нас в 2018 и 2019 годах уровень капзатрат примерно 800-900 миллионов долларов. Думаю, что и в 2020 году у нас цифра будет примерно на том же уровне.

– Вы возглавили "Русал" в достаточно сложный период для компании. Насколько тяжело было принять такое решение и не пугала ли ответственность?

– Работаю я в компании больше 25 лет. Начинал с самых азов, с электролизника. Был директором завода, а последнее время работал директором по алюминиевому бизнесу компании. То есть прошел с компанией все трудности, которые возникали, например, и в кризисном 2008 году, и в 2013-м. Команда "Русала", которую я знаю практически всю, так как работаю давно, с ними всегда справлялась. Поэтому ответственность скорее, наоборот, дает возможность мобилизоваться в нужный момент, что, в принципе, и показала эта ситуация с санкциями. Ведь за нами – за мной и остальными менеджерами – только рабочих около 60 тысяч человек, и еще наши клиенты. Наша команда, я считаю, справилась с ситуацией: мы не снизили производство и не закрыли заводы, сохранили все рабочие места. И наши клиенты говорили, что вернутся, как только санкции будут сняты. И сейчас начинают возвращаться, что и говорит о репутации "Русала". Основные клиенты к нам уже вернулись, а к осени будут готовы восстановить и объемы.

– Несмотря на санкции, "Русал" по итогам 2018 года показал сильные финансовые результаты. Как вы оцениваете перспективу выплаты дивидендов в текущем году?

– На самом деле и экономическая и политическая ситуация пока непростая и трудно прогнозируемая. Поэтому мы, естественно, обозначим все риски, но решение по этому вопросу за советом директоров.

– Вы говорили про увеличение доли продукции с добавленной стоимостью (ПДС), у вас уже есть какие-то целевые ориентиры?

– В первом квартале ее доля была относительно небольшой, к маю вышли примерно на 40%. Естественно, это нелегко, поскольку есть незаконтрактованная продукция. Но вот в четвертом квартале ожидаем уже возвращение к досанкционному уровню, а на 2020 год ставим новые цели и в дальнейшем планируем довести долю такой продукции до 48-50%.

– Увеличение доли ПДС происходит за счет роста ее объемов или есть и новые виды продукции?

– Не только, мы расширяем и торговые контракты. После запуска стана на БоАЗе у нас есть и новые продукты, например, катанка электротехническая, которая может применяться в строительстве, в автопроме ивообще в разных отраслях. Мы ее сейчас выводим на российский рынок и, соответственно, рассматриваем возможности экспорта, так как интерес к продукту есть. Разработаны новые литейные сплавы для автомобильной промышленности. Также занимаемся технологиями применения алюминия для 3D печати и разработкой других новых технологий – это наше будущее, которое нельзя сбрасывать со счетов, иначе можно отстать.

– Как продвигается создание СП с американской Braidy Industries по производству алюминиевого проката? Когда ожидается принятие окончательного решения по проекту и подписание юридически обязывающего договора?

– Сейчас команды с нашей и их стороны ведут работу по согласованию всех параметров будущего соглашения. Но конкретной даты подписания пока нет. На данном этапе главное – согласовать все параметры, и чем лучше мы это проработаем, тем легче будет работать дальше.

– Основные параметры соглашения, например, по объемам финансирования, мощности предприятия, срокам его запуска, уже вряд ли изменятся?