По данным опроса, украинцы поддерживают кандидатуру Бойко на пост премьера

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Около 12,9% избирателей поддерживают кандидатуру депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко на пост премьер-министра Украины, за ним следует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, ее поддержка составила 11,3%, свидетельствуют опубликованные в понедельник Около 12,9% избирателей поддерживают кандидатуру депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко на пост премьер-министра Украины, за ним следует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, ее поддержка составила 11,3%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации 20 мая призвал кабмин освободить места для новых поколений. Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку и идет со своей партией на парламентские выборы. Рада отказался принять отставку Гройсмана.

"Кого хотят видеть премьер-министром. Бойко Юрий - 12.9%. Тимошенко Юлия - 11.3%. (Экс-глава СБ Украины, лидер партии "Сила и честь" - ред.) Смешко Игорь - 8,1%", - говорится в сообщении.

В пятерку лидеров вошли также нынешний премьер Гройсман (7,7%) и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (4%).

Опрос проводился с 26 мая по 7 июня 2019 года по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 2021 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.