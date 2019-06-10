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РИА Новости

По данным опроса, украинцы поддерживают кандидатуру Бойко на пост премьера

Вчера, 12:25
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Около 12,9% избирателей поддерживают кандидатуру депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко на пост премьер-министра Украины, за ним следует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, ее поддержка составила 11,3%, свидетельствуют опубликованные в  понедельник данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации 20 мая призвал кабмин освободить места для новых поколений. Позже премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку и идет со своей партией на парламентские выборы. Рада отказался принять отставку Гройсмана.
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"Кого хотят видеть премьер-министром. Бойко Юрий - 12.9%. Тимошенко Юлия - 11.3%. (Экс-глава СБ Украины, лидер партии "Сила и честь" - ред.) Смешко Игорь - 8,1%", - говорится в сообщении.
В пятерку лидеров вошли также нынешний премьер Гройсман (7,7%) и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (4%).
Опрос проводился с 26 мая по 7 июня 2019 года по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены 2021 респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Юрий БойкоЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
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