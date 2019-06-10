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РИА Новости

Роскомнадзор прокомментировал сообщения об утечке личных данных россиян

Вчера, 12:22
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Роскомнадзор изучает информацию о возможной утечке личных данных клиентов трех банков, ведомство, возможно, обратится в суд и Генпрокуратуру, сообщил пресс-секретарь Вадим Ампелонский.
Газета "Коммерсант" ранее в понедельник со ссылкой на данные компании DeviceLock написала, что персональные данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе. Уточнялось, что утечка затрагивает интересы примерно 900 тысяч россиян. В доступ попали, в частности, ФИО, телефоны, адрес проживания и место работы, год рождения, остаток на счете.
Ампелонский отметил, что у газеты запросили ссылки на эти базы и всю необходимую фактуру, ситуацию анализируют. Он добавил также, что инцидент, на первый взгляд, выглядит "вопиющим".

"Форум, который разместил базу данных для платного скачивания, — это интернациональный ресурс. Он зарегистрирован американским регистратором на имя украинского гражданина, сервера находятся на территории Германии. У нас есть возможность обратиться в суд для решения вопроса с блокировкой этого ресурса в России в связи с массовым нарушением прав россиян. Полагаю, что после проработки юридических деталей мы именно так и поступим", — пояснил пресс-секретарь ведомства.

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Однако, по его словам, нужно понять, каким образом данные попали в Сеть, повлекла ли эта утечка реальные последствия для граждан.
"По результатам этого анализа мы определимся с реагированием в отношении операторов персональных данных, допустивших утечку", — сказал Ампелонский.
В Роскомнадзоре не исключают, что базы данных россиян сформированы в результате фишинга, тогда вопросом должны заниматься правоохранительные органы.
Ампелонский не исключил обращения и в Генпрокуратуру.
"Если будут зафиксированы основания для проведения внеплановой проверки в отношении операторов персональных данных, то мы обратимся в Генеральную прокуратуру за соответствующей санкцией. Будем держать в курсе", — заключил Ампелонский.
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РоскомнадзорОбщество
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