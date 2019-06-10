Саудовская Аравия планирует открыть генконсульство в Казани

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Саудовская Аравия планирует открыть генеральное консульство в Казани, сообщил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халид аль-Фалих на 6-м заседании Российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"Саудовская Аравия прилагает все усилия и представляет все меры по облегчению для российских граждан-мусульман, которые совершают хадж в Саудовскую Аравию. И мы намерены открыть генеральное консульство в городе Казань для этих целей", - сообщил аль-Фалих.