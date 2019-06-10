В Москве в понедельник выпадет до 16% месячной нормы осадков

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порядка 12 миллиметров осадков выпадет в Москве во второй половине дня, что составляет 16% от месячной нормы, сообщила РИА Новости Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Сегодня мы ждем где-то до 7 миллиметров, но они будут локальны, местами не исключено до 12 миллиметров. Норма для июня по осадкам 75 миллиметров", - сообщила Позднякова.