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РИА Новости

В Москве в понедельник выпадет до 16% месячной нормы осадков

Вчера, 12:20
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛивень в Москве
Ливень в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Порядка 12 миллиметров осадков выпадет в Москве во второй половине дня, что составляет 16% от месячной нормы, сообщила РИА Новости Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня мы ждем где-то до 7 миллиметров, но они будут локальны, местами не исключено до 12 миллиметров. Норма для июня по осадкам 75 миллиметров", - сообщила Позднякова.
Ранее метеоролог сообщила РИА Новости, что относительный спад очень жаркой погоды произойдет в понедельник: во второй половине дня увеличится облачность, что не позволит солнцу дальше сильно прогревать воздух, и пройдут кратковременные дожди. Во вторник в Москву вернется 30-градусная жара без осадков.
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