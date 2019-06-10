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РИА Новости

Силуанов не исключил падения цен на нефть ниже $40 за баррель

Вчера, 12:20
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов, ближе к 30 долларам за баррель, если ОПЕК+ летом не договорится по сделке об ограничении добычи, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы же не знаем, что будет летом, как ОПЕК - договорится, не договорится по ограничению добычи. Если не договорится, так цены могут упасть ниже 40 долларов и к 30 долларам за баррель", - сказал он, выступая на комитете Госдумы по бюджету и налогам.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК +) договорились в конце 2016 года о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Затем в июне 2018 года, когда цены бурно росли в ожидании жестких санкций США против Ирана, было решено по сути нарастить добычу на 1 миллион баррелей в сутки.
Однако после неожиданно широких исключений Штатов для покупателей иранской нефти альянс вернулся к сокращению добычи - на первое полугодие 2019 года оно согласовано в 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Исключения, действовавшие для ряда стран, истекли 2 мая.
Очередное заседание стран-участниц ОПЕК +, где будет обсуждаться дальнейшая судьба сделки, может пройти 2-4 июля.
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Антон СилуановГосдума РФОПЕКРоссияЭкономика
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