Суд досрочно освободил участницу "сахарной аферы" во ФСИН

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы условно-досрочно освободил предпринимательницу Марину Дюкову, осужденную к 2,5 годам колонии за пособничество бывшему замглавы ФСИН Олегу Коршунову в растрате при заключении контракта на поставку сахара в тюрьму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении. Дюкова Марина Викторовна освобождена от отбывания наказания в виде лишения свободы условно-досрочно на неотбытый срок (семь месяцев 20 дней), при этом на нее возложена обязанность являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства", - сказала она.

Дюкова обвинялась по статье "пособничество в растрате в особо крупном размере". Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении нее уголовное дело было выделено в отдельное производство, в ноябре 2018-го - получила 2,5 года колонии общего режима.

По данным следствия, в начале 2016 года бывший заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов и бывший заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН России Светлана Алексеева предложили Дюковой участвовать в аукционах на поставку сахара для учреждений ФСИН. Алексеева при формировании конкурсной документации включила в нее заведомо невыполнимые требования о поставке более 7 тысяч тонн сахара, а Дюкова предоставила во ФСИН предложения о возможности поставки по завышенной стоимости. В результате незаконно проведенного аукциона Коршунов от лица ФСИН РФ заключил договор с подконтрольным Дюковой юридическим лицом на сумму более 399 миллионов рублей. Из этих денег более чем 43 миллиона рублей в виде незаконно завышенной стоимости были похищены, считает СК.