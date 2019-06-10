Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-10T12:18Z
https://ria.ru/20190610/1555436216.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155541/54/1555415495_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_08048c8a82a5cf3e5f0c0d556714babc.jpg
РИА Новости

Власти Сочи считают, что медики хорошо сработали при ДТП с автобусами

Вчера, 12:18
220
© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краюПоследствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019
Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019
© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю
СОЧИ, 10 июн – РИА Новости. Власти признали хорошей работу врачей из службы медицины-катастроф, которые помогали пострадавшим в ДТП в Сочи туристам, медики действовали по регламенту и делали всё необходимое, сообщает администрация города.
В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы.
"Мы провели тщательный анализ работы скорой медицинской помощи и приёмных отделений стационаров медицинских организаций в городе Сочи. По итогам первых суток после аварии работа всех уровней службы медицины-катастрофы оценивается хорошо", - цитируются в сообщении слова начальника отдела координации медицинской помощи в Сочи министерства здравоохранения Краснодарского края Александра Лебедева.
Уточняется, что на месте аварии работали 19 бригад скорой помощи, они действовали по регламенту, были соблюдены все стандарты оказания скорой и специализированной медицинской помощи. В соответствии с поручением губернатора Краснодарского края, министерством здравоохранения была оперативно организована координация медицинской помощи пострадавшим в ДТП на территории города Сочи.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Вчера, 10:31
В Ялте в ДТП погибли три человека
Следователи в Сочи уже начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор.
По предварительным данным ведомства, мужчина на микроавтобусе Mercedes перевозил приезжих из различных регионов России в район Красной поляны с обзорной экскурсией и допустил столкновение с экскурсионным автобусом Yutong.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
100000
СочиПроисшествия
Рекомендуем
В Сочи экскурсионные автобусы проверят на безопасность после ДТП
РИА
Новости
Суд досрочно освободил участницу "сахарной аферы" во ФСИН
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
В Махачкале нашли тело третьего погибшего в результате взрыва на танкере
Врачи отметили положительную динамику в состоянии пострадавших в ДТП в Сочи
Лента
новостей
ДТП с участием микроавтобуса в Адлерском районе. 10 мая 2019
Пострадавшие в ДТП в Сочи туристы остаются в больницах
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
Главный онколог России сообщил об увеличении числа больных раком IV степени
Нефтегавань в Махачкале продолжает работать после взрыва на танкере
Взрыв на танкере в Махачкале. 11 июня 2019
СК завел дело после гибели моряков при ЧП на танкере в Махачкале
Артем Болдырев
Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье
Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019
Краснодарские врачи оценят состояние пострадавших в ДТП в Сочи туристов
СК начал проверку после хлопка на грузовом судне в махачкалинском порту
В Волгограде задержали женщину за вандализм на стене военного мемориала
Дети в детском лагере
МЧС проверило все детские лагеря
В Махачкале при взрыве на танкере пострадали пять человек
Азовское море
Спасатели не нашли матроса, выпавшего за борт буксира в Азовском море
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:31Врачи рассказали о состоянии девочки, раненной в саратовской школе
12:31Путин сделал ряд резолюций по итогам беседы с Москальковой
12:30Новые фигуранты дела о загрязнении нефти являются сотрудниками "Транснефти"
12:30В Кремле прокомментировали акции в поддержку Голунова в День России
12:29Грушко рассказал, на чем нельзя строить политику безопасности в Европе
12:28Тушение пожара на танкере в Махачкале затруднено из-за высоких температур
12:28В Пермском крае ребенок получил ожоги во время розжига углей в мангале
12:28Грушко: маневры НАТО в Черном море и Балтике ослабляют безопасность региона
12:27Ярославские врачи оперировали при жаре из-за проблем с вентиляцией
12:27Песков опроверг данные об установке закрыть дело Голунова до прямой линии
12:26Путин в курсе происходящего с Голуновым, сообщил Песков
12:24Астрономы назвали спутники SpaceX "большой помехой" для наблюдений
12:19Правительство предложило обязать СМИ и операторов связи оповещать о ЧС
12:18В Женеве Медведев обсудил с премьером Туниса предстоящий визит в Россию
12:17В Китае в результате инцидента на аттракционе погиб турист
12:16Путин во вторник встретится с Мантуровым
12:13Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна
12:13В Кузбассе нашли тело младенца в мусорном баке
12:11Глава МЧС указал на проблему тушения ландшафтных пожаров в России
12:09Соцпартия Молдавии и блок ACUM не будут проводить переговоры с Демпартией
Лента новостейМолния