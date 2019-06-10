Власти Сочи считают, что медики хорошо сработали при ДТП с автобусами

СОЧИ, 10 июн – РИА Новости. Власти признали хорошей работу врачей из службы медицины-катастроф, которые помогали пострадавшим в ДТП в Сочи туристам, медики действовали по регламенту и делали всё необходимое, сообщает администрация города.
В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы.
"Мы провели тщательный анализ работы скорой медицинской помощи и приёмных отделений стационаров медицинских организаций в городе Сочи. По итогам первых суток после аварии работа всех уровней службы медицины-катастрофы оценивается хорошо", - цитируются в сообщении слова начальника отдела координации медицинской помощи в Сочи министерства здравоохранения Краснодарского края Александра Лебедева.
Уточняется, что на месте аварии работали 19 бригад скорой помощи, они действовали по регламенту, были соблюдены все стандарты оказания скорой и специализированной медицинской помощи. В соответствии с поручением губернатора Краснодарского края, министерством здравоохранения была оперативно организована координация медицинской помощи пострадавшим в ДТП на территории города Сочи.
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Следователи в Сочи уже начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор.
По предварительным данным ведомства, мужчина на микроавтобусе Mercedes перевозил приезжих из различных регионов России в район Красной поляны с обзорной экскурсией и допустил столкновение с экскурсионным автобусом Yutong.