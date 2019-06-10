Власти Сочи считают, что медики хорошо сработали при ДТП с автобусами

Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019

© Фото : ГУ МВД по Краснодарскому краю Последствия ДТП с участием экскурсионного автобуса и микроавтобуса в Адлерском районе Сочи. 9 июня 2019

СОЧИ, 10 июн – РИА Новости. Власти признали хорошей работу врачей из службы медицины-катастроф, которые помогали пострадавшим в ДТП в Сочи туристам, медики действовали по регламенту и делали всё необходимое, сообщает администрация города.

В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в результате ДТП за медицинской помощью обратились до 26 человек, в том числе трое детей, при этом 23 человека были госпитализированы.

"Мы провели тщательный анализ работы скорой медицинской помощи и приёмных отделений стационаров медицинских организаций в городе Сочи. По итогам первых суток после аварии работа всех уровней службы медицины-катастрофы оценивается хорошо", - цитируются в сообщении слова начальника отдела координации медицинской помощи в Сочи министерства здравоохранения Краснодарского края Александра Лебедева.

Уточняется, что на месте аварии работали 19 бригад скорой помощи, они действовали по регламенту, были соблюдены все стандарты оказания скорой и специализированной медицинской помощи. В соответствии с поручением губернатора Краснодарского края, министерством здравоохранения была оперативно организована координация медицинской помощи пострадавшим в ДТП на территории города Сочи.

Следователи в Сочи уже начали доследственную проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров. Ранее об организации проверки объявил также Ространснадзор.